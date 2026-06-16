Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ιράν και FIFA. Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επικύρωσε την απαγόρευση της σημαίας του καθεστώτος Σάχη.

Το Ιράν ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο Μουντιάλ 2026 αλλά οι σχέσεις με τη FIFA παραμένουν τεταμένες! Με ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα (15/06) επικυρώθηκε η προεπαναστατική απαγόρευση της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τη σημαία των Ιρανών, στην οποία απεικονίζεται το λιοντάρι και ο ήλιος. Η εν λόγω σημαία συμβολίζει το καθεστώς Σάχη, το οποίο ανατράπηκε το 1979.

Σύμφωνα με το Athletic, η αρχική απαγόρευση πήρε και επίσημα «σάρκα και οστά» ύστερα από εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης, λίγες ώρες πριν την επίσημη πρεμιέρα της ομάδας του Ταρέμι στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Νέα Ζηλανδία (04:00, ΕΡΤ 1), στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια.

Ο δικαστής της υπόθεσης και η FIFA κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος και συνηγόρησαν πως τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι πολιτικού περιεχομένου και βάζουν σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Ακόμη τίθεται θέμα ασφαλείας των εν λόγω κοινωνικών ομάδων αναφορικά με την ασφάλειά τους στα γήπεδα του Μουντιάλ.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της ασιατικής χώρας υποστήριξαν πως το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός είναι ένας χώρο ελεύθερης έκφρασης και πεποιθήσεων και πως θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η κάθε άποψη.

Παρόλα αυτά δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στη στάση της FIFA. Υπενθυμίζουμε πως η συμμετοχή των Ιρανών στο φετινό Μουντιάλ πέρασε από χίλια κύματα, ωστόσο η χώρα της Μέσης Ανατολής θα δώσει όλους τους αγώνες της στις ΗΠΑ.