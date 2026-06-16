Σε σχηματισμό με ενισχυμένη άμυνα ξεκινά η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη και με τον Πελίστρι στον πάγκο η Ουρουγουάη.

Σαουδική Αραβία VS Ουρουγουάης στο Μουντιάλ του 2026 και ο κόουτς Δώνης ξεκινά ως εξής: γκολκίπερ ο Αλοβάις, άμυνα με Αλάμρι, Αλταμπάκτι, Αμπντουλχαμίντ, Αλχάρμπι και Ασλχαμάτ. Κέντρο με Αλχουβαϊρ, Αλκχαϊμπαρί και Κανό και επίθεση με τους Αλμπρικάν και Αλνταβσάρι.

Η Ουρουγουάη από την άλλη έχει τον Πελίστρι στον πάγκο. Στο τέρμα ο Μουσλέρα, άμυνα με Κάσερες, Βαρέλα, Ολιβέρα και Μ. Βίνα. Κέντρο με Ουγκάρτε, Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε και Αραούχο και επίθεση με τους Νούνιες και Βίνας.