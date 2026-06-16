Μουντιάλ 2026: Οι αρχικές επιλογές του Δώνη, στον πάγκο ο Πελίστρι
Σαουδική Αραβία VS Ουρουγουάης στο Μουντιάλ του 2026 και ο κόουτς Δώνης ξεκινά ως εξής: γκολκίπερ ο Αλοβάις, άμυνα με Αλάμρι, Αλταμπάκτι, Αμπντουλχαμίντ, Αλχάρμπι και Ασλχαμάτ. Κέντρο με Αλχουβαϊρ, Αλκχαϊμπαρί και Κανό και επίθεση με τους Αλμπρικάν και Αλνταβσάρι.
Η Ουρουγουάη από την άλλη έχει τον Πελίστρι στον πάγκο. Στο τέρμα ο Μουσλέρα, άμυνα με Κάσερες, Βαρέλα, Ολιβέρα και Μ. Βίνα. Κέντρο με Ουγκάρτε, Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε και Αραούχο και επίθεση με τους Νούνιες και Βίνας.
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