Ο Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τυνησίας αποφάσισε να απολύσει τον προπονητή της ομάδας, Σαμπρί Λαμουσί, μετά τη βαριά ήττα από τη Σουηδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Σουηδία μαγνήτισε τα βλέμματα όλων στη πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, επικρατώντας με το επιβλητικό 5-1 της Τυνησίας, σε μία ιστορική «συντριβή» για τους «Αετούς της Καρχηδονίας».

Όπως ήταν λογικό, την ευθύνη για τη βαριά αυτή ήττα της αφρικανικής ομάδας την επωμίστηκε ο προπονητής, Σαμπρί Λαμουσί. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN και του δημοσιογράφου Ρομέν Μολίνα, η Τυνησία αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία της με τον 54χρόνο τεχνικό, θεωρώντας τον ως αποκλειστικό υπεύθυνο αυτού του «βετερλώ».

Η είδηση ​​δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τυνησίας, αλλά ο Μολίνα επιμένει ότι ο Λαμουσί αποτελεί ήδη παρελθόν από τον πάγκο της χώρας.

C'est la fin pour Sabri Lamouchi à la tête de la sélection tunisienne 🇹🇳 June 15, 2026

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Τυνησία αναμένεται να συνεχίσει στα επόμενα παιχνίδια της φάσης των ομίλων με τον βοηθό του Λαμουσί, Γουάχμπι Χαζρί, ο οποίος είναι και πρώην διεθνής με την ομάδα.

Το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της χώρας το επαίξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, στη νική της Τυνησίας επί της Γαλλίας (1-0), όπου σκόραρε μάλιστα και το νικητήριο τέρμα.