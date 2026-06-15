Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του Λαμίν Γιαμάλ στον εναρκτήριο αγώνα της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Λίγες ώρες πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, ο ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, παρεύρεθηκε στη συνέντευξη Τύπου και μίλησε για... όλα.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε, εκτός των άλλων και στον Λαμίν Γιαμάλ, επιβεβαιώνοντας και επίσημα ότι ο νεαρός εξτρέμ έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και είναι έτοιμος να αγωνιστεί.

Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα βιάζεται να ανακτήσει την αγωνιστική του φόρμα μετά τον τραυματισμό που υπέστη στις 22 Απριλίου, όμως, όπως τόνισε και ο Ντε Λα Φουέντε, θα ξεκινήσει το ματς από τον πάγκο.

«Τα καλά νέα είναι ότι ο Λαμίν είναι σε άριστη κατάσταση. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο στην κατάσταση που θέλαμε. Είναι καλά, όπως ο Νίκο (Γουίλιαμς) και ο Βίκτορ (Μουνιόθ). Είναι όλοι διαθέσιμοι, αν και κάποιοι δεν θα παίξουν ολόκληρο το παιχνίδι».

«Οι γιατροί λένε ότι ο Λαμίν μπορεί να παίξει αύριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Όχι να παίξει 90 λεπτά φυσικά, αλλά να παίξει μερικά λεπτά, ναι... Η διαδικασία (με τον Γουίλιαμς) είναι παρόμοια. Δουλεύουν μαζί πολλές μέρες, πολλές ώρες, και με τη σχέση που έχουν, είναι ευτυχισμένοι. Θα μπορούσαν να παίξουν, αν πιστεύουμε ότι το απαιτεί το παιχνίδι».

✅ De la Fuente: “Lamine is in perfect condition, but he won't start from the beginning tomorrow” #ESP 🇪🇸⏳ June 14, 2026

Τέλος, ο Ντε λα Φουέντε απέρριψε τις φήμες που θέλαν τον Μαρκ Κουκουρέγια να έχει χάσει τη συγκέντρωση του, εξαιτίας της μεταγραφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης, δηλώνοντας πως: «Αν είναι καλά νέα για τον Κούκου ή κάποιον άλλον, θα το γιορτάσουμε. Δεν μιλάω για συλλόγους, αλλά αν με ρωτήσετε για τον Κουκουρέγια στην εθνική ομάδα, θα σας πω ότι είναι πολύ πειστικός. Είναι μαζί μας από τα 17 του, ξέρω την απόδοσή του, την ποιότητα και τις δυνατότητές του. Μπορεί να είναι ένας από τους καλύτερους αριστερούς μπακ στον κόσμο, χωρίς αμφιβολία».

🚨 Luis de la Fuente: “Marc Cucurella joining Real Madrid? It's good news for him and if he's happy, I'm happy.” pic.twitter.com/KefROjlUlW — Madrid Zone (@theMadridZone) June 14, 2026

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα ξεκινήσουν την αγωνιστική τους πορεία στον όμιλο H εναντίον του πρωτοεμφανιζόμενου Πράσινου Ακρωτηρίου στην Ατλάντα, προτού διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη και την Ουρουγουάη.