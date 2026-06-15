Η Άρσεναλ έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του νεαρού Μαροκινού αστέρα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αγιούμπ Μπουαντί.

Η Άρσεναλ φέρεται να έχει ξεκινήσει συζητήσεις για την απόκτηση του μέσου της Λιλ, Αγιούμπ Μπουαντί, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση του 18χρονου με το Μαρόκο στην ισοπαλία εναντίον της Βραζιλίας, για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», ο Μίκελ Αρτέτα έχει χαρακτηρίσει τον νεαρό μέσο ως βασικό στόχο για τη μεσαία γραμμή, με τον γαλλικό σύλλογο να εκτιμά τον έφηβο περίπου στα 60 εκατομμύρια ευρώ, παρότι υποστηρίζει πως δεν πιέζεται να τον πουλήσει. Οι «Κανονιέρηδες» αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από την Παρί Σεν Ζερμέν, την Τσέλσι και αρκετές άλλες ευρωπαϊκές ομάδες για την υπογραφή του.

Ο Ισπανός τεχνικός θέλει να ενισχύσει την μεσαία του γραμμή και να προσθέσει τον Μπουαντί μαζί με τους Ντέκλαν Ράις, Μάρτιν Ζουμπιμέντι και Μάιλς Λιούις-Σκέλι, ενώ παράλληλα έχει αποσύρει το ενδιαφέρον της για τον Ματέους Φερνάντες της Γουέστ Χαμ λόγω της αποτίμησης των «σφυριών» στα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μαροκινός διεθνής διένυσε φέτος μια εξαιρετική σεζόν με τη Λιλ, βοηθώντας την ομάδα να προκριθεί στο Champions League, καθώς επίσης έγινε και ένας από τους νεότερους παίκτες που αγωνίζονται στο φετινό Μουντιάλ.

Ο ίδιος πάντως δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για την διαφαινόμενη αποχώρηση του από τη Λιλ, τονίζοντας ότι η τρέχουσα εστίαση του παραμένει σε μία καλή πορεία του Μαρόκου στο Παγκόσμιο Κύπελλο.