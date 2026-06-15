Ο Κιλιάν Μπαπέ παραχώρησε μία συνέντευξη σε γαλλικό μέσο, όπου αποκάλυψε, αστειευόμενος, πως δεν θα ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτκή, καθώς είναι ήδη αρκετά μισητός.

Λίγα 24ώρα πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο αρχηγός και αστέρας της ομάδας, Κιλιάν Μπαπέ, παραχώρησε μία μακροσκελής συνέντευξη στο «Le Parisien», όπου μίλησε για... όλα.

Αναλυτικότερα, ο επιθετικός της Ρέαλ Μαδρίτης απάντησε σε 20 ερωτήσεις που έθεσαν η οικογένεια, οι φίλοι, οι συμπαίκτες του από την εθνική ομάδα της Γαλλίας καθώς και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου των «μπλε».

Σε κάποιο σημείο της συνέντευξης, ο Μπαπέ ρωτήθηκε από έναν συμπαίκτη του για το ενδεχόμενο να γίνει μια μέρα Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, με τον ίδιο να απαντάει με χιούμορ πως: «Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Όχι, είμαι ήδη αρκετά μισητός».

❌🇫🇷 Kylian Mbappé: “I am NOT planning to become the president of France”.



“I'm already hated enough as it is”, told Le Parisien. pic.twitter.com/TWTZCFfyum June 15, 2026

Η αλήθεια είναι πως ο Γάλλος συχνά χλευάζεται ως δικτάτορας από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με πολλά βίντεο και εικόνες τεχνητής νοημοσύνης να έχουν δημιουργηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η απάντηση του πάντως δείχνει πως μάλλον είναι ενημερωμένος για τα όσα γράφονται και επιλέγει να τα αντιμετωπίσει με χιούμορ.

Ο 27χρόνος διεθνής φτάνει σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο υπό ασφυκτική πίεση. Η σεζόν του με τους «μερένχες» ολοκληρώθηκε χωρίς τρόπαιο, παρά τα 42 γκολ και τις 7 ασίστ που πέτυχε σε 44 αγώνες.

Παραμένει, ωστόσο, ο ακρογωνιαίος λίθος της γαλλικής εθνικής ομάδας, έχοντας ένα εντυπωσιακό 12 γκολ σε 14 αγώνες Μουντιάλ, μόλις τέσσερα λιγότερα από το ρεκόρ όλων των εποχών που κατέχει ο Μίροσλαβ Κλόζε. Μάλιστα ένα μόνο τέρμα θα του επέτρεπε να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Ολιβιέ Ζιρού ως ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τους «πετεινούς».