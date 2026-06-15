Η έκτακτη κακοκαιρία στο Μαϊάμι ανάγκασε την Πορτογαλία να ακυρώσει την προγραμματισμένη της προπόνηση, πριν από τον αγώνα κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες στη Φλόριντα, καθώς μία σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή του Μαϊάμι έχει διαταράξει σημαντικά το πρόγραμμα της ομάδας, λίγο πριν τον εναρκτήριο αγώνα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Οι παίκτες του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ αναγκάστηκαν να παραμείνουν περιορισμένοι στο λεωφορείο της ομάδας τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ η κατάσταση οδήγησε επίσης και στην ακύρωση της προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου, στερώντας από τα μέσα ενημέρωσης οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με τους εκπροσώπους της «Σελεσάο»

Οι αναποδιές όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας, που βρίσκεται στο Παλμ Μπιτς, έπρεπε να εκκενωθεί ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, με την απόφαση αυτή να έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα σχετικά με την προγραμματισμένη προπόνηση της ομάδας, η όποια όπως όλα δείχνουν θα ακυρωθεί.

Ακόμη, ενώ οι διοργανωτές και οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και οι συμπαίκτες του ελπίζουν να επανέλθουν στην κανονική τους προετοιμασία το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, ύψιστη προτεραιότητα παραμένει για την ομοσπονδία, αλλά και για την διοργανώτρια αρχή παραμένει η ασφάλεια των παικτών, του τεχνικού προσωπικού και όλων όσων βρίσκονται στο χώρο.