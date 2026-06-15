Διεθνής κατακραυγή για τον Αυστραλό διαιτητή Σον Έβανς, ο οποίος έκανε μια αμφιλεγόμενη χειρονομία στο Γερμανία - Κουρασάο. Η FIFA ξεκινά έρευνα για να τον τιμωρήσει.

Σάλος έχει προκληθεί με τον Αυστραλό VAR του Μουντιάλ, Σον Έβανς, ο οποίος εθεάθη να κάνει μια αμφιλεγόμενη χειρονομία στην κάμερα πριν από την αναμέτρηση της Γερμανίας με το Κουρασάο. Ο Έβανς έκανε με τα χέρια του το «OK» αλλά αναποδογυρισμένο, μια κίνηση που εγείρει ερωτήματα για το τι μπορεί να σημαίνει.

Τα ξένα Μέσα ερμηνεύουν τη συγκεκριμένη χειρονομία ως σύμβολο που σχετίζεται με εθνικιστικά κινήματα και ομάδες που είναι υπέρμαχες του λεγόμενου «white supremacy», κάτι το οποίο έχει ξεσηκώσει θυέλλα αντιδράσεων.

Η χρήση της συγκεκριμένης χειρονομίας είναι κι ένα είδος τρολαρίσματος σε ακροδεξιούς κύκλους, βέβαια, άλλοι επισημαίνουν πως ίσως πρόκειται απλώς για ένα δημοφιλές παιχνίδι.

Η FIFA είναι ήδη ενήμερη για το περιστατικό και θεωρείται εξαιρετικά πιθανό το ανοίξει έρευνα για τον Αυστραλό διαιτητή. Στόχος της είναι να εξετάσει την πρόθεσή του, ώστε να τού επιβάλει την ανάλογη τιμωρία αν χρειαστεί.