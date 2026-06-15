Μουντιάλ 2026: Σάλος με διαιτητή του VAR που κατηγορείται για ρατσιστική χειρονομία
Σάλος έχει προκληθεί με τον Αυστραλό VAR του Μουντιάλ, Σον Έβανς, ο οποίος εθεάθη να κάνει μια αμφιλεγόμενη χειρονομία στην κάμερα πριν από την αναμέτρηση της Γερμανίας με το Κουρασάο. Ο Έβανς έκανε με τα χέρια του το «OK» αλλά αναποδογυρισμένο, μια κίνηση που εγείρει ερωτήματα για το τι μπορεί να σημαίνει.
Τα ξένα Μέσα ερμηνεύουν τη συγκεκριμένη χειρονομία ως σύμβολο που σχετίζεται με εθνικιστικά κινήματα και ομάδες που είναι υπέρμαχες του λεγόμενου «white supremacy», κάτι το οποίο έχει ξεσηκώσει θυέλλα αντιδράσεων.
Η χρήση της συγκεκριμένης χειρονομίας είναι κι ένα είδος τρολαρίσματος σε ακροδεξιούς κύκλους, βέβαια, άλλοι επισημαίνουν πως ίσως πρόκειται απλώς για ένα δημοφιλές παιχνίδι.
Η FIFA είναι ήδη ενήμερη για το περιστατικό και θεωρείται εξαιρετικά πιθανό το ανοίξει έρευνα για τον Αυστραλό διαιτητή. Στόχος της είναι να εξετάσει την πρόθεσή του, ώστε να τού επιβάλει την ανάλογη τιμωρία αν χρειαστεί.
Vocês repararam esse símbolo que o supervisor do VAR faz com a mão? pic.twitter.com/MYsLGNHMWL— Felipe Simonetti (@felipesimonetti) June 14, 2026
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