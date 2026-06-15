Μουντιάλ 2026: Τελευταία στιγμή η απόφαση του Δικαστηρίου για τη σημαία του Ιράν

Το Ανώτατο Δικαστηρίο του Λος Άντζελες θα εκδώσει την τελευταία στιγμή την απόφαση του σχετικά με την απαγόρευση της προ επαναστατικής σημαίας του Ιράν στα γήπεδα των ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα η FIFA είχε απαγορεύσει από τους φιλάθλους του Ιράν να φέρουν στα γήπεδα των ΗΠΑ τις σημαίες από την προ επαναστατική εποχή της χώρας, η οποία είναι γνωστή και ως «η σημαία του Λέοντα και του Ήλιου».

Τώρα όμως η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα μπορούσε να αναγκαστεί να επιτρέψει στους οπαδούς να φέρουν στον εναρκτήριο αγώνα του Ιράν εναντίον της Νέας Ζηλανδίας κανονικά τις σημαίες που προηγούνταν της επανάστασης, καθώς η ακρόαση για την αγωγή που αμφισβητεί την απαγόρευση της διοργανώτριας αρχής έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Θυμίζουμε πως το Ινστιτούτο Φωνών Ελευθερίας, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός της Καλιφόρνια που είναι αφιερωμένος στην υπεράσπιση του ιρανικού λαού και της ελευθερίας της έκφρασής του, υπέβαλε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες την περασμένη Πέμπτη (11/06) και η αίτηση του για προκαταρκτική διαταγή επί της απαγόρευσης θα εκδικαστεί το πρωί της Δευτέρας (15/06).

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί μόλις έξι ώρες πριν επιτραπεί στους οπαδούς να εισέλθουν στο SoFi Stadium, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 15:00 και τον αγώνα να ξεκινά στις 18:00 (τοπική ώρα).

Στην κατάθεση της Πέμπτης υποστηρίχθηκε ότι οι φίλαθλοι που επιθυμούσαν να υψώσουν την προεπαναστατική σημαία κατείχαν «προστατευμένο συμβολικό και πολιτικό λόγο» και η απαγόρευση αυτή, ανέφερε η κατάθεση, απαιτούσε «άμεση δικαστική παρέμβαση».

Παρά το γεγονός ότι οι σημαίες του προεπαναστατικού Ιράν, οι οποίες τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ως μορφή διαμαρτυρίας κατά του τρέχοντος καθεστώτος, απαγορεύονταν, πολλοί οπαδοί τις ξεδίπλωσαν κατά τη διάρκεια του αγώνα του Κατάρ εναντίον της Ελβετίας στο στάδιο Levi's στη Σάντα Κλάρα το Σάββατο (13/06).

Εάν τελικά εκδοθεί το ασφαλιστικό μέτρο, το οποίο θα επιτρέψει τις προεπαναστατικές σημαίες, τότε, ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο, η FIFA θα μπορούσε να ασκήσει έφεση. Ωστόσο, καθώς οι πόρτες ανοίγουν στις 15:00, οποιαδήποτε έφεση θα καθοριστεί από το εάν ο δικαστής που επιβλέπει την υπόθεση δηλώσει πως υπάρχει χρόνος για να ακουστεί κάποια.