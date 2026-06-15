Οι αξιωματούχοι της FIFA επέβαλαν αυστηρό πρωτόκολλο στη συνέντευξη Τύπου του Ιράν, απαγορεύοντας κάθε αναφορά σε οποιοδήποτε πολιτικό θέμα.

Το Ιράν ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο Μουντιάλ απέναντι στη Νέα Ζηλανδία σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, καθώς οι αξιωματούχοι της FIFA φέρονται να εξέδωσαν αυστηρή προειδοποίηση προς τους δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου, να περιοριστούν αποκλειστικά σε θέματα τακτικής και να αποφύγουν οποιοδήποτε πολιτικό σχόλιο.

Η οδηγία αυτή αφορούσε και τον ομοσπονδιακό προπονητή της ομάδας, Αμίρ Γκαλενοέι, αλλά και τον αρχηγό της και άσο του Ολυμπιακού,Μεχντί Ταρέμι. Η κίνηση αυτη από πλευράς Ομοσπονδίας φαίνεται πως ήταν μια προσπάθεια να αποφευχθούν πολιτικές τοποθετήσεις λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα με τις ΗΠΑ, αλλά και των διθαφόρων δυσκολιών που έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής η εθνική Ιράν.

Ο Ταρέμι, ωστόσο, δεν ακολούθησε τη γραμμή που τούς είχε δοθεί. Ο ίδιος άλλωστε πάντα παιρνει θέση όσον αφορά τα πολιτικά ζητήματα και μέσω των social media. Ο 33χρονος φορ των Ερυθρολεύκων σε δήλωσή του τόνισε:

«Αυτού του είδους η ένταση υπονομεύει αυτή τη χαρά και υπονομεύει το μήνυμα της FIFA και του λαού μας, το οποίο αφορά το ποδόσφαιρο και την επίτευξη της ειρήνης. Πιστεύω ότι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσε να είχε μια καλύτερη ατμόσφαιρα από αυτή που έχει, και ελπίζω στο μέλλον να είναι καλύτερα για όλους τους φιλάθλους, όποιον κι αν υποστηρίζουν.

Δεν είναι μόνο το Ιράν που έχει επηρεαστεί, έχουν επηρεαστεί κι άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των διαιτητών.Γνωρίζω ότι αρκετές χώρες είχαν προβλήματα με τις βίζες και αλλαγές στα προπονητικά τους κέντρα. Το συναίσθημα, η αίσθηση που έχουν πάντα οι άνθρωποι όταν ανυπομονούν για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν είχαν το ίδιο συναίσθημα.»