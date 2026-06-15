Ο Γιασίν Αγιάρι άνοιξε το σκορ για τη Σιυηδία ενάντια στην Τυνησία αλλά δεν πανηγύρισε το γκολ που πέτυχε.

Μόλις επτά λεπτά χρειάστηκε η Σουηδία για να ανοίξει λογαριασμό στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Γιασίν Αγιάρι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Τυνησίας με εξαιρετικό βολέ μετά από φάση διαρκείας. Μονάχα που ο μέσος της Μπράιτον απέφυγε να πανηγυρίσει το πρώτο του τέρμα στη διοργάνωση...

Κι αυτό γιατί ο 22χρονος ποδοσφαιριστής θέλησε να δείξει με τον τρόπο αυτόν τον σεβασμό του προς τη γενέτειρα του πατέρα του! Ο Αγιάρι γεννήθηκε στη Σόλνα μα έχει ρίζες από την Τυνησία και το Μαρόκο, έτσι αποφάσισε να μην πανηγυρίσει το γκολ που σημείωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σουηδός διεθνής είχε σκεφτεί σοβαρά να αλλάξει εθνική ομάδα και να εκπροσωπήσει την Τυνησία μερικά χρόνια πριν, με τον πατέρα του να επιμένει ότι θα έπρεπε να εκπροσωπήσει τη Σουηδία λόγω του τρόπου με τον οποίον η σκανδιναβική χώρα των είχε υποδεχτεί και τον είχε βοηθήσει να αναπτυχθεί.