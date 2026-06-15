Ο Αμάντ Ντιαλό χτύπησε την ύστατη στιγμή και η Ακτή Ελεφαντοστού έχει μπροστά της μια ιστορική ευκαιρία.

Την προειδοποιητική βολή την είχε ρίξει στο πρόσφατο φιλικό με τη Γαλλία στη Νάντη, όταν πέρασε ως αλλαγή στο ματς και σκόραρε στα τελευταία λεπτά χαρίζοντας στην Ακτή Ελεφαντοστού μια σπουδαία νίκη, 2-1. Παρ' όλα αυτά, στην πρεμιέρα της ομάδας του στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρέθηκε στον πάγκο και παρέμεινε σε αυτόν μέχρι το 56'.

Το Εκουαδόρ ήταν συνολικά ανώτερο και είχε δει σε δύο περιπτώσεις το οριζόντιο δοκάρι να του στερεί το γκολ - με τους Ιβοριανούς να έχουν και αυτοί τη δική τους ατυχία. Δεδομένων των συνθηκών, το 0-0 δεν έμοιαζε και τόσο κακό για τους Αφρικανούς. Τότε ήταν όμως που μίλησε ο Αμάντ Ντιαλό, που με μία μονοκόμματη κίνηση μετέτρεψε το γύρισμα του Σινγκό σε ασίστ και χάρισε στην ομάδα του μια τεράστια νίκη!

Στην Ακτή ονειρεύονται ακόμα την πρώτη τους πρόκριση από τη φάση των ομίλων, αυτή που είχαν αγγίξει το 2014 αλλά τους την είχαν στερήσει οι πολυμήχανοι Έλληνες και ο Γιώργος Σαμαράς. Τώρα, αυτή δείχνει πιο εφικτή από ποτέ, λόγω και της παρουσίας του Κουρασάο στον όμιλο, όλα χάρη στο γκολ του Ντιαλό.

«Οπωσδήποτε το χρειαζόμασταν αυτό» ξεκαθάρισε μετά το ματς ο χρυσός σκόρερ των πρωταθλητών Αφρικής του 2023, εξηγώντας στη συνέχεια πως «ξέρουμε πως ήρθαμε εδώ για να γράψουμε ιστορία. Είναι το πρώτο τουρνουά για μερικούς από μας και έχουμε μεγάλο κίνητρο. Από το ματς με τη Γαλλία, ξέραμε ότι αυτό είναι, ήμασταν ψυχικά προετοιμασμένοι και ήμασταν χαρούμενοι για τη νίκη. Αλλά δεν σταματά εκεί. Στο επόμενο ματς, θα ξεκινήσουμε ξανά με την ίδια νοοτροπία και θα παλέψουμε για τη νίκη».