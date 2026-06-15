Μουντιάλ 2026: Οι οδηγίες... παλαιάς κοπής του προπονητή της Ιαπωνίας (vid)
Πρωτοτύπησε ο προπονητής της Ιαπωνίας! Στον αγώνα με την Ολλανδία (2-2) στην πρεμιέρα των δύο χωρών στο Μουντιάλ 2026, ο Χατζίμε Μοριγιάσου έδωσε οδηγίες στους παίκτες του χρησιμοποιώντας έναν πίνακα με τη βοήθεια του τεχνικού του επιτελείου.
Σε μια μέθοδο που δεν... συνηθίζεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο 57χρονος ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας της Άπω Ανατολής συνεννοήθηκε με τον δικό του τρόπο με τους παίκτες του. Και δεν τα πήγε και... άσχημα εκ του αποτελέσματος, αφού οι Σαμουράι απέσπασαν τον βαθμό της ισοπαλίας στο φινάλε.
EL MÉTODO MORIYASU 🇯🇵📋— TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2026
En el marco del estreno mundialista en Dallas que terminó 2-2 ante Países Bajos, el entrenador de Japón realizó indicaciones con una pizarra. pic.twitter.com/HoJegKwy3n
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