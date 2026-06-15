Ο Χατζίμε Μοριγιάσου είναι ο προπονητής της Εθνικής Ιαπωνίας και στον αγώνα απέναντι στην Ολλανδία έδωσε οδηγίες μέσω ενός πίνακα σε μια... αλλιώτικη μέθοδο.

Πρωτοτύπησε ο προπονητής της Ιαπωνίας! Στον αγώνα με την Ολλανδία (2-2) στην πρεμιέρα των δύο χωρών στο Μουντιάλ 2026, ο Χατζίμε Μοριγιάσου έδωσε οδηγίες στους παίκτες του χρησιμοποιώντας έναν πίνακα με τη βοήθεια του τεχνικού του επιτελείου.

Σε μια μέθοδο που δεν... συνηθίζεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο 57χρονος ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας της Άπω Ανατολής συνεννοήθηκε με τον δικό του τρόπο με τους παίκτες του. Και δεν τα πήγε και... άσχημα εκ του αποτελέσματος, αφού οι Σαμουράι απέσπασαν τον βαθμό της ισοπαλίας στο φινάλε.