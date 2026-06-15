Οι φίλαθλοι της Ιαπωνίας καθάρισαν το γήπεδο μετά τη λήξη της αναμέτρησης απέναντι στην Ολλανδία, διδάσκοντας πολιτισμό.

Απίστευτη χειρονομία από τους Ιάπωνες! Οι φίλαθλοι «της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου» καθάρισαν το «Dallas Stadium» μετά το πέρας του αγώνα απέναντι στην Ολλανδία (2-2).

Οράνιε και Σαμουράι αναδείχθηκαν ισόπαλοι στον πρώτο αγώνα του έκτου ομίλου στο Μουντιάλ 2026, όπου συμμετέχουν και η Σουηδία με την Τυνησία.

Οι Ασιάτες που φημίζονται για τις αρχές, τον σεβασμό, την πειθαρχία και τους καλούς τρόπους πιστοποίησαν για ακόμη μια φορά την κουλτούρα τους, αφού μετά το τελευταίο σφύριγμα παρέμειναν στις κερκίδες τους και καθάρισαν το γήπεδο.