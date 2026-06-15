Άτυχος ο Ισημερινός ο οποίος είδε δύο φορές την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι μέσα σε επτά λεπτά.

Ακτή Ελεφαντοστού και Ισημερινός αναμετρώνται για το δεύτερο παιχνίδι του πέμπτου ομίλου του Μουντιάλ, μετά το εναρκτήριο ανάμεσα σε Γερμανία και Κουρασάο (7-1).

Το Εκουαδόρ έφτασε δύο φορές μια... ανάσα από το να πάρει προβάδισμα αλλά η τύχη δεν του... χαμογέλασε. Το οριζόντιο δοκάρι στάθηκε εμπόδιο δις! Αρχικά στο σουτ του Γεμπόα στο 23' και ακολούθως στο σουτ του Μίντα στο 30'.