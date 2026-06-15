Μουντιάλ 2026: Ιάπωνας φίλαθλος χόρεψε αγκαλιά με Ολλανδούς (vid)
Έκλεψε την... παράσταση Ιάπωνας φίλαθλος! Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 στην πρεμιέρα του έκτου ομίλου στο Μουντιάλ 2026, σε ένα απολαυστικό ματς με γκολ και θέαμα.
Σε μια τρομερά όμορφη και ιδιαίτερη στιγμή που υπενθυμίζει σε όλους πως το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός ενώνουν, ένας φίλαθλος των Ιαπώνων χόρεψε και τραγούδησε αγκαλιά με πάρα πολλούς φιλάθλους των Οράνιε, σε μια κίνηση που εμπεριέχει πολλούς συμβολισμούς.
Ce supporter japonais 🇯🇵 au milieu des Hollandais 🇳🇱 😁🥰 pic.twitter.com/y774eOzRxK— Actu Foot (@ActuFoot_) June 14, 2026
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