Μουντιάλ 2026: Συγκίνησε ο Άντβοκαατ στο Γερμανία - Κουρασάο (vid)
Στιγμές που μόνο ο αθλητισμός προσφέρει! Ο 78χρονος τεχνικός του Κουρασάο Ντικ Άντβοκαατ... έσπασε και δάκρυσε πριν την έναρξη του ματς απέναντι στη Γερμανία.
Η «Σταχτοπούτα» του Μουντιάλ 2026 μπορεί να ηττήθηκε με 7-1 από τα Πάντσερ, όμως έγραψε ιστορία με την πρώτη συμμετοχή και το πρώτο γκολ της σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο πολύπειρος Ολλανδός προπονητής βρίσκεται για τρίτη φορά σε Μουντιάλ, έπειτα από το 1994 (Ολλανδία) και το 2006 (Νότια Κορέα).
Αξίζει να σημειωθεί πως έγινε ο γηραιότερος κόουτς που παίρνει μέρος στη διοργάνωση και πριν το πρώτο σφύριγμα, η κάμερα τον... έπιασε δακρυσμένο στον πάγκο του.
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