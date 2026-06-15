Ο Ντικ Άντβοκαατ δάκρυσε πριν την έναρξη του Γερμανία - Κουρασάο, σε μια συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή για τον 78χρονο Ολλανδό τεχνικό.

Στιγμές που μόνο ο αθλητισμός προσφέρει! Ο 78χρονος τεχνικός του Κουρασάο Ντικ Άντβοκαατ... έσπασε και δάκρυσε πριν την έναρξη του ματς απέναντι στη Γερμανία.

Η «Σταχτοπούτα» του Μουντιάλ 2026 μπορεί να ηττήθηκε με 7-1 από τα Πάντσερ, όμως έγραψε ιστορία με την πρώτη συμμετοχή και το πρώτο γκολ της σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο πολύπειρος Ολλανδός προπονητής βρίσκεται για τρίτη φορά σε Μουντιάλ, έπειτα από το 1994 (Ολλανδία) και το 2006 (Νότια Κορέα).

Αξίζει να σημειωθεί πως έγινε ο γηραιότερος κόουτς που παίρνει μέρος στη διοργάνωση και πριν το πρώτο σφύριγμα, η κάμερα τον... έπιασε δακρυσμένο στον πάγκο του.