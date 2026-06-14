Η Γερμανία έφτασε και σε έκτο γκολ απέναντι στο Κουρασάο, όταν κυκλοφόρησε τη μπάλα μέσα στην περιοχή και την εμφάνισε στα αντίπαλα δίχτυα με τον Ουντάβ για το 6-1.

Σε show και αποθέωση του επιθετικού πλουραλισμού μετατράπηκε η αναμέτρηση της Γερμανίας απέναντι στο Κουρασάο, με τα Πάντσερ να φτάνουν και σε έκτο γκολ με τον Ουντάβ στο 77΄. Αφού έκρυψαν τη μπάλα μέσα στην περιοχή με υπέροχο συνδυασμό, ο επιθετικός της Στουτγκάρδης την εμφάνισε στα δίχτυα με το τέρμα στο έλεός του για το 6-1.