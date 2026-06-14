Η Γερμανία δεν τράβηξε το πόδι από το γκάζι κι έφτασε και σε πέμπτο γκολ κόντρα στο Κουρασάο, με τον Ναθάνιελ Μπράουν να γράφει το 5-1 στο 68΄.

Έχει βρει ρυθμό και δεν σταματάει η Γερμανία, η οποία έφτασε στο 5-1 κόντρα στο Κουρασάο με τον Ναθάνιελ Μπράουν. Στο 68΄συγκεκριμένα ο Ουντάβ έβγαλε υπέροχη μπαλιά για τον συμπατριώτη του, ο οποίος έπιασε τρομερό βολέ από υποσχόμενη θέση και νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ για το 5-1.