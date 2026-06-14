Γερμανία - Κουρασάο: Ο Μπράουν έδωσε συνέχεια στο γερμανικό πάρτι (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Γερμανία δεν τράβηξε το πόδι από το γκάζι κι έφτασε και σε πέμπτο γκολ κόντρα στο Κουρασάο, με τον Ναθάνιελ Μπράουν να γράφει το 5-1 στο 68΄.
Έχει βρει ρυθμό και δεν σταματάει η Γερμανία, η οποία έφτασε στο 5-1 κόντρα στο Κουρασάο με τον Ναθάνιελ Μπράουν. Στο 68΄συγκεκριμένα ο Ουντάβ έβγαλε υπέροχη μπαλιά για τον συμπατριώτη του, ο οποίος έπιασε τρομερό βολέ από υποσχόμενη θέση και νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ για το 5-1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.