Δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο η Γερμανία για να βρει δίχτυα μετά την ανάπαυλα, αφού στο 47΄κιόλας ο Μουσιάλα έγραψε το 4-1 κόντρα στο Κουρασάο με όμορφο τελείωμα.

Πήρε φόρα η Γερμανία και δεν σταματάει! Το Κουρασάο είχε τις στιγμές του, όμως τα Πάντσερ σοβαρεύτηκαν κι έφτασαν στο 4-1 με συνοπτικές διαδικασίες. Δευτερόλεπτα μετά την επιστροφή των δυο ομάδων στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο, ο Κίμιχ έβγαλε εξαιρετική κάθετη στην πλάτη της άμυνας για τον Μουσιάλα και ο τελευταίος με διαγώνιο σουτ βρήκε δίχτυα για το 4-1 στο 47΄.