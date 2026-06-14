Γερμανία - Κουρασάο: Ο Μουσιάλα έγραψε το 4-1 με το καλησπέρα του β΄μέρους
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Δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο η Γερμανία για να βρει δίχτυα μετά την ανάπαυλα, αφού στο 47΄κιόλας ο Μουσιάλα έγραψε το 4-1 κόντρα στο Κουρασάο με όμορφο τελείωμα.
Πήρε φόρα η Γερμανία και δεν σταματάει! Το Κουρασάο είχε τις στιγμές του, όμως τα Πάντσερ σοβαρεύτηκαν κι έφτασαν στο 4-1 με συνοπτικές διαδικασίες. Δευτερόλεπτα μετά την επιστροφή των δυο ομάδων στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο, ο Κίμιχ έβγαλε εξαιρετική κάθετη στην πλάτη της άμυνας για τον Μουσιάλα και ο τελευταίος με διαγώνιο σουτ βρήκε δίχτυα για το 4-1 στο 47΄.
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