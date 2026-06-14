Γερμανία - Κουρασάο: Ο Χάβερτς έγραψε το 3-1 με πέναλτι (vid)
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Η Γερμανία απέκτησε προβάδισμα με διαφορά δυο γκολ πριν το ημίχρονο, όταν στο 45΄ο Χάβερτς έγραψε το 3-1 με πέναλτι απέναντι στο Κουρασάο.
Ιδανικό φινάλε στο ημίχρονο για τη Γερμανία. Στο 45΄ο Μπαζόρ ανέτρεψε τον Ενμέτσα μέσα στην περιοχή, με τον ρέφερι να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Χάβερτς ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και δεν λάθεψε, διαμορφώνοντας το 3-1 για τη Γερμανία απέναντι στο Κουρασάο.
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