Η Γερμανία απέκτησε προβάδισμα με διαφορά δυο γκολ πριν το ημίχρονο, όταν στο 45΄ο Χάβερτς έγραψε το 3-1 με πέναλτι απέναντι στο Κουρασάο.

Ιδανικό φινάλε στο ημίχρονο για τη Γερμανία. Στο 45΄ο Μπαζόρ ανέτρεψε τον Ενμέτσα μέσα στην περιοχή, με τον ρέφερι να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Χάβερτς ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και δεν λάθεψε, διαμορφώνοντας το 3-1 για τη Γερμανία απέναντι στο Κουρασάο.