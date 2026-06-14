Γερμανία - Κουρασάο: Ο Σλότερμπεκ έγραψε το 2-1 για τα Πάντσερ
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Η Γερμανία κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα κόντρα στο Κουρασάο, με τον Σλότερμπεκ να σκοράρει από εκτέλεση κόρνερ για το 2-1.
Δεν κράτησε για πολύ η χαρά του Κουρασάο, αφού η Γερμανία κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα πριν από το ημίχρονο. Στο 38΄συγκεκριμένα κι έπειτα από εκτέλεσηη κόρνερ του Ναθάνιελ Μπράουν, ο Νίκο Σλότερμπεκ ξεμαρκαρίστηκε κι έγραψε το 2-1 με όμορφη κεφαλιά.
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