Η Γερμανία κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα κόντρα στο Κουρασάο, με τον Σλότερμπεκ να σκοράρει από εκτέλεση κόρνερ για το 2-1.

Δεν κράτησε για πολύ η χαρά του Κουρασάο, αφού η Γερμανία κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα πριν από το ημίχρονο. Στο 38΄συγκεκριμένα κι έπειτα από εκτέλεσηη κόρνερ του Ναθάνιελ Μπράουν, ο Νίκο Σλότερμπεκ ξεμαρκαρίστηκε κι έγραψε το 2-1 με όμορφη κεφαλιά.