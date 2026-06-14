Το θαρραλέο Κουρασάο δεν... μάσησε από το προβάδισμα της Γερμανίας κι έφτασε στην ισοφάριση στο 21΄με τον Κομενένσια για το 1-1.

Το πρώτο γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι πλέον γεγονός για το Κουρασάο. Ένα γκολ που αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, αν αναλογιστεί κανείς τις συνθήκες που το συμπληρώνουν. Το μικρό νησάκι από την Καραϊβική άλλωστε όχι μόνο δεν φοβήθηκε τη Γερμανία, αλλά κατάφερε να την ισοφαρίσει στο 21΄με το πρώτο του γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ. Σκόρερ για τους τυπικά φιλοξενούμενους ο Κομενένσια, ο οποίος εξαπέλυσε δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής και νίκησε τον Νόιερ για το 1-1, προκαλώντας... τρέλα στην ποδοσφαιρική υφήλιο.