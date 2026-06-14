Γερμανία - Κουρασάο: Ο Ενμέτσα με πλασέ «ζωγραφιά» άνοιξε το σκορ
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Η Γερμανία από το 6' προηγείται 1-0 του Κουρασάο.
Η Γερμανία δεν έχει όρεξη γι' αστεία και μόλις στο 6' έκανε το 1-0 κόντρα στο Κουρασάο με γκολάρα του Φέλιξ Ενμέτσα.
Ο 25χρονος υψηλόσωμος χαφ της Ντόρτμουντ άλλαξε τη μπάλα με τον Βιρτζ και πλάσαρε εκπληκτικά με το δεξί στέλνοντας τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0.
Δείτε το γκολ
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