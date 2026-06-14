Με τα βαριά χαρτιά της στην επίθεση ξεκινάει η Γερμανία κόντρα στο Κουρασάο.

Η Γερμανία ρίχνεται στη μάχη με αντίπαλο το Κουρασάο στο Μουντιάλ 2026.

Στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Γερμανία για τον πέμπτο όμιλο θ' αντιμετωπίσει το Κουρασάο με σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Νόιερ στο τέρμα, ενώ δεξί μπακ θα είναι ο Κίμιχ και αριστερό ο Μπράουν. Στόπερ οι Σλότερμπεκ, Τα, στα χαφ οι Ενμέτσα, Πάβλοβιτς και η τριάδα Μουσιάλα, Βιρτς, Σανέ θα είναι πίσω από τον Χάβερτς.

Το Κουρασάο έχει στον πάγκο τον Αντόνισε της Κηφισιάς και θα παραταχθεί επίσης με 4-2-3-1.

Ο Ρουμ στο τέρμα, δεξί μπα ο Φλοράμους, αριστερό ο Φόνβιλ και στόπερ οι Μπαζόρ, Ομπίσπο. Στα χαφ οι Κομενένσια, Μπακούνα Λ., δεξί εξτρέμ ο Χάνσεν, δεκάρι ο Τσονγκ και στην κορυφή ο Λοκάντια.



