Γερμανία - Κουρασάο: Οι 11άδες των ομάδων, στον πάγκο ο Αντόνισε της Κηφισιάς
Η Γερμανία ρίχνεται στη μάχη με αντίπαλο το Κουρασάο στο Μουντιάλ 2026.
Στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Γερμανία για τον πέμπτο όμιλο θ' αντιμετωπίσει το Κουρασάο με σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Νόιερ στο τέρμα, ενώ δεξί μπακ θα είναι ο Κίμιχ και αριστερό ο Μπράουν. Στόπερ οι Σλότερμπεκ, Τα, στα χαφ οι Ενμέτσα, Πάβλοβιτς και η τριάδα Μουσιάλα, Βιρτς, Σανέ θα είναι πίσω από τον Χάβερτς.
Für Deutschland! 🖤❤️💛#fifaworldcup #dfbteam 📸 GES, DFB/Thomas Böcker pic.twitter.com/ClvqL6XZSt— DFB-Team (@DFB_Team) June 14, 2026
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Το Κουρασάο έχει στον πάγκο τον Αντόνισε της Κηφισιάς και θα παραταχθεί επίσης με 4-2-3-1.
Ο Ρουμ στο τέρμα, δεξί μπα ο Φλοράμους, αριστερό ο Φόνβιλ και στόπερ οι Μπαζόρ, Ομπίσπο. Στα χαφ οι Κομενένσια, Μπακούνα Λ., δεξί εξτρέμ ο Χάνσεν, δεκάρι ο Τσονγκ και στην κορυφή ο Λοκάντια.
🇨🇼 Our starters for today #TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/PmrHAJfxVu— Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 14, 2026
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