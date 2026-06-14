Γερμανία - Κουρασάο: Οι 11άδες των ομάδων, στον πάγκο ο Αντόνισε της Κηφισιάς

Γερμανία - Κουρασάο: Οι 11άδες των ομάδων, στον πάγκο ο Αντόνισε της Κηφισιάς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Με τα βαριά χαρτιά της στην επίθεση ξεκινάει η Γερμανία κόντρα στο Κουρασάο.

Η Γερμανία ρίχνεται στη μάχη με αντίπαλο το Κουρασάο στο Μουντιάλ 2026.

Στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Γερμανία για τον πέμπτο όμιλο θ' αντιμετωπίσει το Κουρασάο με σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Νόιερ στο τέρμα, ενώ δεξί μπακ θα είναι ο Κίμιχ και αριστερό ο Μπράουν. Στόπερ οι Σλότερμπεκ, Τα, στα χαφ οι Ενμέτσα, Πάβλοβιτς και η τριάδα Μουσιάλα, Βιρτς, Σανέ θα είναι πίσω από τον Χάβερτς.

 

Το Κουρασάο έχει στον πάγκο τον Αντόνισε της Κηφισιάς και θα παραταχθεί επίσης με 4-2-3-1.

Ο Ρουμ στο τέρμα, δεξί μπα ο Φλοράμους, αριστερό ο Φόνβιλ και στόπερ οι Μπαζόρ, Ομπίσπο. Στα χαφ οι Κομενένσια, Μπακούνα Λ., δεξί εξτρέμ ο Χάνσεν, δεκάρι ο Τσονγκ και στην κορυφή ο Λοκάντια.


@Photo credits: INTIME

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα