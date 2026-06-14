Φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Ντιό Ζότα αποτίουν οι παίκτες της Πορτογαλίας, οι οποίοι φορούν ειδικά βραχιολάκια καθ'όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ στη μνήμη του.

Η Πορτογαλία ταξίδεψε στη Βόρεια Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στο πρώτο μεγάλο τουρνουά που θα συμμετέχει από τον χαμό του Ντιόγο Ζότα. Πίσω στον Ιούλιο του 2025, ο επιθετικός της Λίβερπουλ έχασε τη ζωή του μαζί με τον αδερφό του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, βυθίζοντας στο πένθος τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Η ανάμνησή του ωστόσο παραμένει ζωντανή και οι συμπατριώτες του τον κουβαλούν μαζί τους. Στις καρδιές τους, στο μυαλό τους, στη μνήμη τους. Με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού της χώρας μάλιστα, η αποστολή που ταξίδεψε στο Μουντιάλ βρήκε κι έναν ξεχωριστό τρόπο για να τον τιμήσει.

Όπως αποκάλυψε άλλωστε ο Βιτίνια, όλοι οι ποδοσφαιριστές, μαζί με το προπονητικό επιτελείο και το προσωπικό φορούν ειδικά βραχιόλια στα χέρια τους για να τιμήσουν τον Πορτογάλο φορ, ο οποίος έφυγε αδόκητα το προηγούμενο καλοκαίρι από τη ζωή σε ηλικία μόλις 28 ετών.

«Όταν συναντηθήκαμε με τον πρωθυπουργό της χώρας, μάς έδωσε αυτό το βραχιόλι, διασφαλίζοντας ότι θα μπορούσαμε να το φορέσουμε στο γήπεδο. Έχει όλα τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να φορεθεί, με τα ονόματα όλων των παικτών, καθώς και το ειδικό όνομα του Ντιόγκο Ζότα.

Μας έδωσε την επιλογή να το φορέσουμε και πώς θα γίνει αυτό. Το δεχθήκαμε με μεγάλη αγάπη και επιλέξαμε όλοι να το φορέσουμε» τόνισε χαρακτηριστικά ο μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν.