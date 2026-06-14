H Bραζιλία έκανε... αθόρυβη πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και ο Μιχάλης Τσαμπάς, μέσω του Gazzetta, ψάχνει να βρει στο ρόστερ προσωπικότητες που να θυμίζουν κάτι από το... ζογκλερικό παρελθόν!

Παραδοσιακά στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, το... έμπα της Βραζιλίας στη εκάστοτε διοργάνωση συνιστά την είδηση της αγωνιστικής ημέρας, καθώς όλο ο ποδοσφαιρικός πλανήτης επιθυμεί να δει την έκδοση της χώρας που... κουβαλάει τα περισσότερα Μουντιαλικά τρόπαια από κάθε άλλη.

Της χώρας που πάντα στην έναρξη λογίζεται πως ένα από τα φαβορί προκειμένου να φτάσει στην... πηγή, αλλά παράλληλα να πιει και νερό. Κάτι που βέβαια στην πράξη έχει να συμβεί από το μακρινό 2002, όταν στα γήπεδα της Απω Ανατολής η «σελεσάο» πήρε το τελευταίο της τρόπαιο με αντίπαλο την Γερμανία. Εκείνη η Βραζιλία προκαλούσε... ζαλάδα με το ρόστερ της. Ριβάλντο, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο. Αλλά ο γαλαξίας αστέρων δεν σταματούσε στα 3Ρ.

Συνεχίζονταν με Καφού, με Ρομπέρτο Κάρλος, με Λούσιο, με Κακά, με Ζιλμπέρτο Σίλβα (που για μερικά χρόνια τον είδαμε και στα μέρη μας με την φανέλα του Παναθηναϊκού), με Ζουνίνιο και πάει λέγοντας. Παίκτες με τεράστια προσωπικότητα και ποδοσφαιρική κλάση, οι οποίοι φυσικά έγραψαν και ιστορία εκτός από την εθνική ομάδα και στους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους που αγωνίστηκαν επί σειρά ετών! Αυτό είχε πάντα η Βραζιλία. Παίκτες – μύθους. Σταρ όχι μόνο στον τραπεζικό τους λογαριασμό και στα social media, αλλά κυρίως εντός γηπέδου.

Ο χαρακτηρισμός «παίζει σαν την Βραζιλία ή παίζει σαν Βραζιλιάνος» που συνόδευε παίκτες και ομάδες είναι ενδεικτικός. Δεν χρειάζεται να πάμε στα... αρχαία χρόνια για να θυμηθούμε τον Πελέ, τον Γκαρίντσα και τον Ζαϊρζίνιο. Ούτε καν σε εποχές Ζίκο, Καρέκα και Σόκρατες! Ακόμη και στα 90ς, στο προηγούμενο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο κατέκτησαν οι «μάγοι της Λατινικής Αμερικής» ξεχώριζαν ονόματα όπως του Ρομάριο, του Μπεμπέτο, του Ντούνγκα, του Μπράνκο και του Ταφαρέλ. Ηγέτες, λαμπερές προσωπικότητες.

Τα ξημερώματα της Κυριακής βλέποντας την πρεμιέρα της Βραζιλίας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο με αντίπαλο το Μαρόκο, η αλήθεια είναι πως δεν ταρακουνήθηκε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης με όσα είδε. Με εξαίρεση το... party στις εξέδρες, δεν θύμιζε κάτι άλλο από Βραζιλία, όπως τουλάχιστον οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι την έχουν στο μυαλό τους! Ποδόσφαιρο χωρίς φαντασία και μαγεία (παραδοσιακό brandname της συγκεκριμένης σχολής), ένα ρόστερ που ούτε φόβο προκαλεί, ούτε είναι διανθισμένο με πολλά – πολλά «βαριά ονόματα». Προφανώς καμία σχέση με τις προσωπικότητες που αναφέρονται πιο πάνω.

Ο Βινίσιους είναι ένας σπουδαίος παίκτης αλλά ως εκεί, ενώ ο Νεϊμάρ που κανείς δεν γνωρίζει αν τελικά θα ξεπεράσει τους τραυματισμούς του για να παίξει, περισσότερο στην ομάδα του έχει ρόλο... Ελ Σιντ, παρά ποδοσφαιριστή που θα στηριχτεί πάνω του ο Αντσελότι. Από κει και πέρα υπάρχουν καλοί παίκτες, με φήμη, με παραστάσεις, αλλά όχι αυτό που πάντα έχουμε στο μυαλό μας ως «Βραζιλιάνοι μάγοι». Σύμφωνοι, είναι ένα μεγάλο σε διάρκεια και ιδιαίτερο Μουντιάλ και είναι νωρίς να πάρουμε θέση για οτιδήποτε. Όμως έχοντες εικόνες από το παρελθόν, μακρινό και όχι μόνο, δεν μπορείς να μην κάνεις τη διαπίστωση ότι πρόκειται για μια Βραζιλία χωρίς... Βραζιλιάνους!

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