Από προσφυγικό καταυλισμό στο γκολ του Μουντιάλ, αυτή είναι η εντυπωσιακή διαδρομή του Νέστορι Ιρανκούντα.

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μεγαλώνουν με την μπάλα στα πόδια και άλλοι που χρειάζεται να ξεπεράσουν τεράστια εμπόδια για να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Ο Νέστορι Ιρανκούντα ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Στα μόλις 20 του χρόνια έγραψε ιστορία με την εθνική Αυστραλίας, καθώς έγινε ο νεότερος σκόρερ των «Socceroos» σε τελική φάση Μουντιάλ, βρίσκοντας δίχτυα στη νίκη με 2-0 επί της Τουρκίας.

Η ιστορία του ξεκινά το 2006 σε προσφυγικό καταυλισμό της Τανζανίας. Οι γονείς του είχαν εγκαταλείψει το Μπουρούντι εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου, αναζητώντας ένα ασφαλέστερο μέλλον για την οικογένειά τους. Λίγο αργότερα εγκαταστάθηκαν στην Αυστραλία, όπου ο Ιρανκούντα μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο.

Αρχικά ονειρευόταν να αγωνιστεί ως κεντρικός αμυντικός, έχοντας ως πρότυπα τους Κάρλες Πουγιόλ και Ζεράρ Πικέ της αγαπημένης του Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, σε μια δοκιμή στους Croatia Raiders μετακινήθηκε στην επίθεση και η πορεία του άλλαξε οριστικά. Τα γκολ άρχισαν να έρχονται με συνέπεια και σύντομα αναδείχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας.

Η εκτόξευση ήρθε μέσα από τις εμφανίσεις του με την Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ, όπου ξεχώρισε χάρη στην ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και την παραγωγικότητά του. Το 2024 η Μπάγερν τον απέκτησε, δίνοντάς του την ευκαιρία να εξελιχθεί σε ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Αγωνίστηκε κυρίως με τη δεύτερη ομάδα, ενώ παράλληλα προπονήθηκε δίπλα σε ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης, όπως ο Χάρι Κέιν, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και εξοικειούμενος με τις απαιτήσεις του κορυφαίου επιπέδου.

Στη συνέχεια αποφάσισε να δώσει νέα κατεύθυνση στην καριέρα του, αναζητώντας περισσότερο χρόνο συμμετοχής και αγωνιστική συνέχεια. Αρχικά αγωνίστηκε για έξι μήνες ως δανεικός στην ελβετική Γκρασχόπερς, ενώ το περασμένο καλοκαίρι ολοκλήρωσε τη μόνιμη μετακίνησή του στη Γουότφορντ, η οποία συμμετέχει στην Championship της Αγγλίας.

Ο Ιρανκούντα ξεχωρίζει κυρίως για τη σπάνια ταχύτητά του. Το 2023 καταγράφηκε να αναπτύσσει ταχύτητα 37,02 χιλιομέτρων ανά ώρα κατά τη διάρκεια αγώνα, επίδοση που πλησιάζει εντυπωσιακά τα 37,58 χλμ./ώρα που είχε καταγράψει ο Γιουσέιν Μπολτ στην ιστορική κούρσα του παγκοσμίου ρεκόρ στα 100 μέτρα. Μετά την αναμέτρηση απέναντι στην Τουρκία, η Nike τον αποθέωσε μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας σχετική ανάρτηση με τη φράση «lightning bolt» (κεραυνός).

Πέρα από τις επιδόσεις του στο γήπεδο, ο νεαρός επιθετικός έχει γίνει γνωστός και για τους ιδιαίτερους πανηγυρισμούς του. Σήμα κατατεθέν του αποτελεί το backflip, η εντυπωσιακή ανάποδη κωλοτούμπα που συνηθίζει να εκτελεί μετά από γκολ. Σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Κουρασάο πανηγύρισε φορώντας το χαρακτηριστικό λευκό γάντι του Μάικλ Τζάκσον και χορεύοντας μπροστά στις κάμερες, σε μια στιγμή που έγινε γρήγορα viral. Αντίθετα, μετά το γκολ του απέναντι στην Τουρκία επέλεξε έναν πιο συμβολικό πανηγυρισμό, χτυπώντας δύο φορές τη σημαία του κόρνερ προς τιμήν του Τιμ Κέιχιλ, ενός από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Αυστραλίας και προσωπικού του προτυπου. «Δεν έχει σημασία σε ποιο επίπεδο αγωνίζεσαι. Όταν διαθέτεις αυτού του είδους την ταχύτητα, αποτελείς πάντα απειλή για τον αντίπαλο. Μερικές φορές στα Παγκόσμια Κύπελλα αρκούν δύο καλές εβδομάδες για να αλλάξει ολόκληρη η ζωή σου», τόνισε ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Αυστραλίας, Άγγελος Ποστέκογλου.