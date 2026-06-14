Σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορεία, η FIFA θα καταβάλει κανονικά το μισθό του Σομαλού διαιτητή που απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ.

Σάλο είχε προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να απαγορεύσουν την είσοδο στη χώρα ενός Σομαλού διαιτητή, που ήταν στους επιλαχόντες για τα παιχνίδια του Μουντιάλ που έχει ήδη κάνει σέντρα στη Βόρειο Αμερική.

Ο Ομάρ Αρτάν είχε επιλεχθεί από τις αρμόδιες αρχές και ετοιμαζόταν να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, ωστόσο οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δεν του επέτρεψαν να μπει στη χώρα, καθώς η Σομαλία συγκαταλέγεται σε αυτές (σσ τις χώρες) που έχουν δεχθεί ταξιδιωτικούς περιορισμούς από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τράμπ.

Στην αντίπερα όχθη, η UEFA αποφάσισε να τον ορίσει ως ρέφερι στον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άστον Βίλα, που θα λάβει χώρα στις 12 Αυγούστου στην Αυστρία. Ωστόσο, η... δικαίωση δεν σταματάει εκεί.

Όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, μεταξύ αυτών και το BBC Sport, η FIFA προτίθεται να πληρώσει κανονικά το μισθό του Αρτάν, ποσό το οποίο βέβαια δεν είναι ακόμη γνωστό και θα καταβληθεί μετά το φινάλε του τουρνουά στις 19 Ιουλίου.