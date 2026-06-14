Μουντιάλ... κακοτυχίας για την Αγγλία: Κλείστηκαν σε καταφύγιο λόγω φονικού τυφώνα στο Κάνσας

Η αποστολή της εθνικής Αγγλίας αναγκάστηκε να κλειστεί σε καταφύγιο στο Κάνσας για να προστατευτεί από φονικό τυφώνα, λίγες ώρες αφότου τούς έκλεψαν τον εξοπλισμό.

Το Μουντιάλ του 2026 μέχρι στιγμής έχει εξελιχθεί σε αληθινή Οδύσσεια για την εθνική Αγγλίας, που συναντά τη μια κακοτυχία μετά την άλλη πριν καν ξεκινήσουν οι αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Η πρώτη αναποδιά έγινε το βράδυ της άφιξής τους στο Κάνσας Σίτι. Ένα επείγον μήνυμα από την πολιτική προστασία προειδοποίησε όλη την ομάδα για έναν φονικό τυφώνα με καταστροφικούς ανέμους.

Παίκτες και προσωπικό αναγκάστηκαν να κλειστούν σε καταφύγιο της πόλης, να μείνουν μακριά από παράθυρα, την ώρα που κεραυνοί και θυελλώδεις άνεμοι σάρωνανόλη την περιοχή.

Η αγγλική αποστολή είχε πέσει και θύμα κλοπής! Όσο βρίσκονταν στο προπονητικό τους κέντρο, άγνωστοι διέρρηξαν όχημα της ομοσπονδίας κι έκλεψαν μέρος του εξοπλισμού των Τριών Λιονταριών, κυρίως παπούτσια και φανέλες. Τα αντικείμενα αυτά εντοπίστηκαν αργότερα και οι αρχές έχουν ήδη αρχίσει τις σχετικές έρευνες.