Μουντιάλ... κακοτυχίας για την Αγγλία: Κλείστηκαν σε καταφύγιο λόγω φονικού τυφώνα στο Κάνσας
Το Μουντιάλ του 2026 μέχρι στιγμής έχει εξελιχθεί σε αληθινή Οδύσσεια για την εθνική Αγγλίας, που συναντά τη μια κακοτυχία μετά την άλλη πριν καν ξεκινήσουν οι αγωνιστικές της υποχρεώσεις.
Η πρώτη αναποδιά έγινε το βράδυ της άφιξής τους στο Κάνσας Σίτι. Ένα επείγον μήνυμα από την πολιτική προστασία προειδοποίησε όλη την ομάδα για έναν φονικό τυφώνα με καταστροφικούς ανέμους.
Παίκτες και προσωπικό αναγκάστηκαν να κλειστούν σε καταφύγιο της πόλης, να μείνουν μακριά από παράθυρα, την ώρα που κεραυνοί και θυελλώδεις άνεμοι σάρωνανόλη την περιοχή.
Η αγγλική αποστολή είχε πέσει και θύμα κλοπής! Όσο βρίσκονταν στο προπονητικό τους κέντρο, άγνωστοι διέρρηξαν όχημα της ομοσπονδίας κι έκλεψαν μέρος του εξοπλισμού των Τριών Λιονταριών, κυρίως παπούτσια και φανέλες. Τα αντικείμενα αυτά εντοπίστηκαν αργότερα και οι αρχές έχουν ήδη αρχίσει τις σχετικές έρευνες.
🚨 L’ÉQUIPE NATIONALE D’ANGLETERRE 🏴 N’A QUE DES GALÈRES DEPUIS SON ARRIVÉE AUX ÉTATS-UNIS 🇺🇸 !!! 😨
Hier soir, les Three Lions ont été priés de s'abriter "dans un bâtiment solide et loin des fenêtres" après UNE ALERTE TORNADE au Kansas. 🌪️
Toute la délégation anglaise a reçu… pic.twitter.com/Ixxmpw8Tdw— Actu Foot (@ActuFoot_) June 14, 2026
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