Αυστραλία - Τουρκία: Ιδανική αντεπίθεση και 1-0 από τον Ιρανκούντα (vid)
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Η Αυστραλία άνοιξε το σκορ κόντρα στην Τουρκία, με τον Ιρανκούντα να βρίσκεται τετ-α-τετ και να εκτελεί ιδανικά.
Σε μια φάση που θύμισε... ποδοσφαιράκι, η Αυστραλία άνοιξε το σκορ κόντρα στην Τουρκία, στο ματς του 4ου ομίλου του φετινού Μουντιάλ.
Οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν καλή τελική με τον Γκιουλέρ, ο Μπιτς μπλόκαρε και στην εξέλιξη της φάσης τα «καγκουρό» έφυγαν στην αντεπίθεση. Ο Ιρανκούντα βρέθηκε απέναντι από τον κίπερ των Τούρκων και με ιδανικό τελείωμα άνοιξε το σκορ στο 27ο λεπτό.
@Photo credits: Associated Press
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