Η Σκωτία κέρδισε με 1-0 την Αϊτή και... χαμογέλασε σε Μουντιάλ μετά το 1990.

Τριάντα-έξι χρόνια ήταν πολλά! Η Σκωτία έκαμψε την αντίσταση της Αϊτής με 1-0, μπήκε με το... δεξί στο Μουντιάλ 2026 και κέρδισε ξανά σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 1990, στη διοργάνωση που έγινε στα γήπεδα της Ιταλίας.

Ο ΜακΓκιν ήταν ο λυτρωτής για την ομάδα του Κλαρκ και με δικό του γκολ στο 28' έδωσε μια πολύτιμη νίκη στη χώρα του απέναντι στην ομάδα της Καραϊβικής Χερσονήσου, στο δεύτερο παιχνίδι του τρίτου ομίλου. Νωρίτερα, Βραζιλία και Μαρόκο μοιράστηκαν από έναν βαθμό (1-1).

Οι Σκωτσέζοι είχαν να βρεθούν στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου από το 1998 και τα γήπεδα της Γαλλίας. Αν ψάξει κάποιος την τελευταία τους νίκη σε Μουντιάλ, θα πρέπει να γυρίσει ακόμη πιο πολύ τον χρόνο πίσω. Συγκεκριμένα, 36 ολόκληρα χρόνια πίσω, στην Ιταλία, το 1990.

Τότε, οι ΜακΚολ και Τζόνστον ήταν αυτοί που χάρισαν τη νίκη στην πατρίδα τους, απέναντι στη Σουηδία με 2-1 (είχε μειώσει ο Στρόμπεργκ), για τη φάση των ομίλων εκείνης της διοργάνωσης. Το ημερολόγιο έγραφε 16 Ιουνίου και η «χώρα της γκάιντας» θα έπρεπε να περιμένει μέχρι τις 14 Ιουνίου 2026, προκειμένου να... χαρεί ξανά στο μεγαλύτερο γεγονός της «στρογγυλής θεάς».

Το 1998, οι Σκωτσέζοι στην τελευταία τους συμμετοχή -μέχρι σήμερα- στον θεσμό αποχαιρέτησαν νωρίς. Στους ομίλους ηττήθηκαν από Βραζιλία και Μαρόκο, τις οποίες το... κάρμα έφερε ξανά στον δρόμο τους φέτος και ήρθαν ισόπαλοι με τη Νορβηγία.

Στα γήπεδα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, το σύνολο του Κλαρκ έχει ταλέντο, εμπειρία και αξιώσεις. Ευελπιστεί να περάσει την πρώτη φάση σε έναν πραγματικά δύσκολο όμιλο. Η αρχή πάντως έγινε και η Σκωτία ξεκινάει την πορεία της στο φετινό Μουντιάλ, ούσα πρώτη στον τρίτο όμιλο.