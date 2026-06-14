Αϊτή - Σκωτία 0-1: Τα highlights της νίκης της Σκωτίας (vid)
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Η Σκωτία επικράτησε 1-0 της Αϊτής χάρη στο γκολ του ΜακΓκιν στο 28ο λεπτό. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.
Νίκη στην επανεμφάνισή της μετά από 28 χρόνια σε Μουντιάλ για τη Σκωτία! Ο ΜακΓκιν της Άστον Βίλα με γκολ στο 28ο λεπτό «σφράγισε» το τελικό 1-0 και τη νίκη-ορόσημο για την πατρίδα του. Η Αϊτή ηττήθηκε στη δεύτερη παρουσία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο και για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια και το μακρινό 1974. Στο άλλο ματς του τρίτου ομίλου, Βραζιλία και Μαρόκο αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
Δείτε τα highlights:
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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