Το γκολ του ΜακΓκιν στο 28ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση Αϊτή - Σκωτία (0-1) και έδωσε μια ιστορική νίκη στην ομάδα του Κλαρκ.

Νίκη στην επανεμφάνισή της μετά από 28 χρόνια σε Μουντιάλ για τη Σκωτία! Ο ΜακΓκιν της Άστον Βίλα με γκολ στο 28ο λεπτό «σφράγισε» το τελικό 1-0 και τη νίκη-ορόσημο για την πατρίδα του. Η Αϊτή ηττήθηκε στη δεύτερη παρουσία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο και για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια και το μακρινό 1974. Στο άλλο ματς του τρίτου ομίλου, Βραζιλία και Μαρόκο αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.

Στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους σε ένα παιχνίδι με εναλλαγές στον ρυθμό και στην απόδοση των δύο χωρών. Η Σκωτία μπήκε πιο δυναμικά, ενώ προϊόντος του χρόνου η Αϊτή ισορρόπησε. Στο 16ο λεπτό ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με το σουτ του ύστερα από την πάσα του Γκάνον-Ντόουκ να βρίσκει το κάθετο δοκάρι του Πλασίντ.

Στο 28ο λεπτό ο ΜακΓκιν της Άστον Βίλα έβαλε μπροστά τους Σκωτσέζους μετά από φάση διαρκείας. Ο Γκάνον-Ντόουκ γύρισε την μπάλα από τα δεξιά, ο Τσε Άνταμς δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα και στην επαναφορά ο παίκτης των Βίλανς σούταρε, η μπάλα βρήκε στα σώματα των Αϊτινών και κατέληξε εντός εστίας.

Στη συνέχεια η χώρα της Καραϊβικής δεν πτοήθηκε, βγήκε μπροστά με τις πρωτοβουλίες των Μπελεγκάρντ και Ισιντόρ, οι οποίοι όμως δεν απείλησαν ουσιαστικά την εστία του Γκαν. Το 1-0 για την ομάδα του Στιβ Κλαρκ έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Στην επανάληψη οι δύο προπονητές ξεκίνησαν χωρίς αλλαγές και το ματς είχε αρκετή ένταση και δυνατές μονομαχίες στα πρώτα λεπτά. Οι Σκωτσέζοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και έψαχναν το δεύτερο γκολ για να «κλειδώσουν» το... ποδαρικό με το δεξί στο Μουντιάλ 2026.

Όσο το ματς κυλούσε προς το φινάλε, τα πράγματα δεν άλλαξαν δραματικά. Στο 73' ο ΜακΓκιν έχασε την ευκαιρία να πετύχει το 2-0 για τη Σκωτία και το δεύτερο δικό του γκολ, η Αϊτή πίεσε για την ισοφάριση χωρίς να απειλήσει σοβαρά και το 1-0 ήταν το τελικό σκορ.

Το σύνολο του Κλαρκ μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Πιερό που ανήκει στην ΑΕΚ αλλά αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρίζεσπορ αγωνίστηκε βασικός για τους Αϊτινούς και παραλίγο να πετύχει «χρυσό» γκολ για την πατρίδα του, όμως η κεφαλιά του στο 85ο λεπτό πέρασε εκτός εστίας.

Αϊτή (Σεμπαστιάν Μινιέ): Πλασίντ, Εξπεριάνς, Ντελκρουά, Αντέ, Αρκιούς, Προβιντάνς (Φόρτσουν 85'), Μπελεγκάρντ, Ζαν-Ζακ, Ντίντσον (Κασιμίρ 61'), Πιερό, Ισιντόρ (Ζοσέφ 76')

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Χικι (Πάτερσον 75'), Χάνλει, Χέντρι, Ρόμπερτσον, Γκάνον-Ντόουκ (Κρίστι 75'), ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν (Κέρτις 83'), Σάνκλαντ (ΜακΛιν 83'), Άνταμς (Ντάικς 75')