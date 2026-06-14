Η FIFA προέβη σε διευκρινήσεις αναφορικά με τη φάση του πέναλτι που κέρδισε η Ελβετία ενάντια στο Κατάρ.

Το Κατάρ γλίτωσε στο φινάλε την ήττα από την Ελβετία και πήρε τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη FIFA δε να προβαίνει σε εξηγήσεις αναφορικά με τη φάση του πέναλτι που κέρδισαν οι Ελβετοί. Το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκε το γραφικό που επιβεβαίωνε ότι δεν υπήρχε οφσάιντ έφερε αντιδράσεις, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία να κάνει λόγο για «σύντομη τεχνική βλάβη».

Αναλυτικά:

Κατά τη διάρκεια του αγώνα Κατάρ-Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο, μια σύντομη τεχνική βλάβη εμπόδισε τη δημιουργία του γραφικού κινούμενης απεικόνισης (onside animation) πριν από την καταλογισθείσα παράβαση πέναλτι υπέρ της Ελβετίας στο 14ο λεπτό. Το πρόβλημα επιλύθηκε γρήγορα.

Η λειτουργία του VAR δεν επηρεάστηκε από το συγκεκριμένο τεχνικό ζήτημα και ακολούθησε την κανονική διαδικασία ελέγχου της απόφασης του διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο. Οι γραμμές που χρησιμοποίησε το VAR για να ελέγξει τη θέση των εμπλεκόμενων παικτών δεν έδειξαν ότι ο επιτιθέμενος παίκτης βρισκόταν σε θέση οφσάιντ σε καμία από τις δύο φάσεις που προηγήθηκαν άμεσα της απόφασης για το πέναλτι.