Ο Βινίσιους Ζούνιορ έφερε το ματς στα ίσα (1-1) στο 32' για τη Βραζιλία με απίθανο γκολ.

Ο Βινίσιους Ζούνιορ ισοφάρισε με γκολάρα για τη Βραζιλία! Ο σταρ της Ρεάλ έκανε το 1-1 στο 32ο λεπτό με φοβερό σουτ μέσα από την περιοχή, ύστερα από ασίστ του Γκιμαράες.

Ο παίκτης της Σελεσάο πήρε την μπάλα, ντρίπλαρε και με τρομερό σουτ την έστειλε στο παραθυράκι.