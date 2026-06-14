Βραζιλία - Μαρόκο 1-1: Ο Βινίσιους Ζούνιορ απάντησε για τη Σελεσάο (vid)
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Ο Βινίσιους Ζούνιορ έφερε το ματς στα ίσα (1-1) στο 32' για τη Βραζιλία με απίθανο γκολ.
Ο Βινίσιους Ζούνιορ ισοφάρισε με γκολάρα για τη Βραζιλία! Ο σταρ της Ρεάλ έκανε το 1-1 στο 32ο λεπτό με φοβερό σουτ μέσα από την περιοχή, ύστερα από ασίστ του Γκιμαράες.
Ο παίκτης της Σελεσάο πήρε την μπάλα, ντρίπλαρε και με τρομερό σουτ την έστειλε στο παραθυράκι.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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