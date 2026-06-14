Ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι «κρέμασε» υποδειγματικά τον Άλισον και έδωσε το προβάδισμα στο Μαρόκο απέναντι στη Βραζιλία.

Το Μαρόκο σόκαρε τη Βραζιλία! Στο 21ο λεπτό ο Σαϊμπάρι με υποδειγματικό τελείωμα από την ασίστ του Μπραχίμ Ντίας νίκησε τον Άλισον και έβαλε μπροστά την ομάδα του.

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