Βραζιλία - Μαρόκο 0-1: Ο Σαϊμπάρι έβαλε μπροστά τους Αφρικανούς (vid)
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Ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι «κρέμασε» υποδειγματικά τον Άλισον και έδωσε το προβάδισμα στο Μαρόκο απέναντι στη Βραζιλία.
Το Μαρόκο σόκαρε τη Βραζιλία! Στο 21ο λεπτό ο Σαϊμπάρι με υποδειγματικό τελείωμα από την ασίστ του Μπραχίμ Ντίας νίκησε τον Άλισον και έβαλε μπροστά την ομάδα του.
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@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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