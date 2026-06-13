Κατάρ - Ελβετία: Ο Εμπολό άνοιξε το σκορ από την άσπρη βούλα (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Προβάδισμα για την Ελβετία κόντρα στο Κατάρ, αφού στο 17΄ο Εμπολό ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι για το 1-0.
Η Ελβετία απέκτησε από νωρίς τα ηνία του αγώνα απέναντι στο Κατάρ. Στο 17΄του αγώνα ο γκολκίπερ των Καταριανών γκρέμισε στην έξοδό του τον Φρόιλερ , με τον ρέφερι να δείχνει την άσπρη βούλα με τη σύμφωνη γνώμη του VAR. Ο Εμπολό από εκεί και πέρα ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και βρήκε δίχτυα για το 1-0 των Ελβετών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.