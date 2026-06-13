Προβάδισμα για την Ελβετία κόντρα στο Κατάρ, αφού στο 17΄ο Εμπολό ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι για το 1-0.

Η Ελβετία απέκτησε από νωρίς τα ηνία του αγώνα απέναντι στο Κατάρ. Στο 17΄του αγώνα ο γκολκίπερ των Καταριανών γκρέμισε στην έξοδό του τον Φρόιλερ , με τον ρέφερι να δείχνει την άσπρη βούλα με τη σύμφωνη γνώμη του VAR. Ο Εμπολό από εκεί και πέρα ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και βρήκε δίχτυα για το 1-0 των Ελβετών.