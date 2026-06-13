Ποιος είπε ότι στα 40 τελειώνεις; Αυτό είναι το Μουντιάλ που γκρέμισε το μεγαλύτερο στερεότυπο του ποδοσφαίρου.

Η εξέλιξη της αθλητικής προπόνησης, της αθλητιατρικής και των μεθόδων αποκατάστασης έχει μεταμορφώσει τα όρια της ποδοσφαιρικής καριέρας, επιτρέποντας σε ολοένα περισσότερους ποδοσφαιριστές να παραμένουν ανταγωνιστικοί ακόμη και μετά τη συμπλήρωση της τέταρτης δεκαετίας της ζωής τους. Εμβληματικές μορφές όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Λούκα Μόντριτς και ο Μάνουελ Νόιερ συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στο κορυφαίο επίπεδο, ενώ στα βήματά τους ακολουθεί και ο Λιονέλ Μέσι.

Το φετινό Μουντιάλ καταγράφει ένα πρωτοφανές ιστορικό ορόσημο: για πρώτη φορά 8 ποδοσφαιριστές ηλικίας 40 ετών και άνω βρίσκονται στις αποστολές των εθνικών ομάδων. Το στοιχείο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι στις 22 προηγούμενες διοργανώσεις του θεσμού μόλις 7 παίκτες είχαν αγωνιστεί έχοντας ήδη περάσει το κατώφλι των 40 ετών. Η παρουσία τόσων «βετεράνων» στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση, αλλά αντανάκλαση της νέας εποχής του σύγχρονου αθλητισμού.

Παρά την αύξηση των ομάδων από 32 σε 48 στη φετινή διοργάνωση, οι ειδικοί θεωρούν ότι η παρουσία τόσων «βετεράνων» δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Αντίθετα, είναι αποτέλεσμα της αυξανόμενης επαγγελματοποίησης στην προπονητική και την αθλητιατρική, που έχει παρατείνει σημαντικά την αγωνιστική ζωή των αθλητών.

«Η επιστήμη έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Σήμερα οι παίκτες προπονούνται καλύτερα, αναρρώνουν αποτελεσματικότερα και γενικά φροντίζουν πολύ περισσότερο το σώμα τους απ’ ό,τι στο παρελθόν», επισημαίνει στην El Pais ο Κάρλος Βιγιαρόν, διδάκτωρ Φυσικοθεραπείας και καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Βαλένθια.

Ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που έχει κληθεί στο φετινό Μουντιάλ είναι ο τερματοφύλακας Κρεγκ Γκόρντον, 43 ετών. Αν αγωνιστεί έστω και για λίγα λεπτά, θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης, πίσω μόνο από τον Αιγύπτιο τερματοφύλακα Εσάμ Ελ Χανταρί, ο οποίος υπερασπίστηκε την εστία της Αιγύπτου σε ηλικία 45 ετών στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018.

Τη λίστα των σαραντάρηδων συμπληρώνουν ο επιθετικός της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Έντιν Τζέκο (40) και οι τερματοφύλακες Βοζίνια (Πράσινο Ακρωτήρι), Γκιγιέρμο Οτσόα (Μεξικό) και Φερνάντο Μουσλέρα (Ουρουγουάη). Παράλληλα, περίπου 20 ακόμη ποδοσφαιριστές είναι τουλάχιστον 38 ετών, ανάμεσά τους και ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος θα γιορτάσει τα 39α γενέθλιά του στις 24 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διατήρηση υψηλού επιπέδου φυσικής κατάστασης στα 40 εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ο σημαντικότερος είναι η εξέλιξη της προπονητικής προσέγγισης: λιγότερη έμφαση στην ποσότητα και περισσότερη στην ποιότητα, με τη χρήση τεχνολογίας για τον έλεγχο του φορτίου προπόνησης και την εξατομίκευση των προγραμμάτων. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και η συστηματική προπόνηση δύναμης, που συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στη μείωση των τραυματισμών.

Oι σύγχρονοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές διαθέτουν πλέον ολόκληρη ομάδα προσωπικών συνεργατών, όπως διατροφολόγους, ατομικούς γυμναστές και ειδικούς στην αποκατάσταση και πρόληψη τραυματισμών. Αξιοσημείωτο είναι ότι πέντε από τους οκτώ ποδοσφαιριστές άνω των 40 ετών στο φετινό Μουντιάλ είναι τερματοφύλακες. Αυτό υποδηλώνει ότι στη συγκεκριμένη θέση η εμπειρία παραμένει καθοριστικός παράγοντας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος πείστηκε να επιστρέψει στην εθνική Γερμανίας για να αγωνιστεί στο πέμπτο διαδοχικό του Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αντίθετα, οι τρεις παίκτες γηπέδου άνω των 40 ετών - Ρονάλντο, Μόντριτς και Τζέκο - εξακολουθούν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εθνικές τους ομάδες. Ο Ρονάλντο παραμένει ο βασικός επιθετικός της Πορτογαλίας, ο Μόντριτς συνεχίζει να οργανώνει το παιχνίδι της Κροατίας, ενώ ο Bόσνιος είναι αρχηγός και σημείο αναφοράς στην επίθεση της ομάδας του.

Ολοι στέκονται στη σημασία της σωστής διατροφής, της ποιότητας του ύπνου και της αποκατάστασης μετά τις προπονήσεις και τους αγώνες. Η φυσικοθεραπεία, η πρόληψη υποτροπών και η στοχευμένη ενδυνάμωση περιοχών υψηλού κινδύνου συμβάλλουν καθοριστικά στην παράταση της καριέρας των αθλητών.

Παράλληλα, τα σύγχρονα συμπληρώματα αποκατάστασης και οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν ταχύτερη επαναφορά του οργανισμού μεταξύ αγώνων. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει στις ομάδες τη δυνατότητα να αναλύουν τεράστιο όγκο φυσιολογικών και αγωνιστικών δεδομένων, βελτιώνοντας τη διαχείριση της επιβάρυνσης και συμβάλλοντας στη μακροβιότητα των ποδοσφαιριστών.

Παρά τη θεαματική πρόοδο της επιστήμης του αθλητισμού και την ολοένα μεγαλύτερη διάρκεια των ποδοσφαιρικών καριέρων, οι βετεράνοι του φετινού Μουντιάλ δύσκολα θα απειλήσουν ένα από τα πιο εμβληματικά ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης. Αυτό του Καμερουνέζου Ροζέ Μιλά, ο οποίος παραμένει μέχρι σήμερα ο γηραιότερος σκόρερ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο θρυλικός επιθετικός έγραψε το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας στις 28 Ιουνίου 1994, όταν σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών βρήκε δίχτυα απέναντι στη Ρωσία, στο πρώτο Μουντιάλ που φιλοξενήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια επίδοση που, τρεις δεκαετίες αργότερα, εξακολουθεί να μοιάζει απρόσιτη ακόμη και για τους πιο ανθεκτικούς «αιώνιους έφηβους» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

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