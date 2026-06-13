Μουντίαλ 2026: Σάλος με παίκτες της Τουρκίας - Κυκλοφόρησε βίντεο που τους δείχνει να καπνίζουν

Ένα βίντεο που δείχνει τρεις παίκτες της εθνικής ομάδας της Τουρκίας να καπνίζουν σε ένα μπαλκόνι ξενοδοχείου έκανε πρόσφατα το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας... σάλο.

Παραμονές του εναρκτήριου αγώνα της Τουρκίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 κόντρα στην Αυστραλία (14/06, 07:00), ένα βίντεο που αφορά κάποιους παίκτες της εθνικής ομάδας έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας τεράστιο σάλο.

Αναλυτικότερα, λίγες ώρες πριν από την πρώτη αναμέτρηση της Τουρκίας σε Μουντιάλ μετά από 24 χρόνια, διέρρευσε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που έδειχνε τον Τσαγκλάρ Σογιοντσού και δύο ακόμα παίκτες, τα πρόσωπα των οποίων δεν φαίνονται, να καπνίζουν τσιγάρα στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου που μένει η αποστολή.

Το βίντεο αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε τις αντιδράσεις των οπαδών της ομάδας, με έναν μάλιστα να γράφει στο «X» για τον Σογιοντσού πως: «Δεν φτάνει που δεν αξίζει πλέον να βρίσκεται στην εθνική ομάδα, τώρα καπνίζει και στο μπαλκόνι».

According to this video and reports, Çağlar Söyüncü and 2 other national team players, who aren’t clearly recognizable, were caught smoking.



Some say it was a joint, others say cigarettes.



Unbelievable.



You already don’t deserve to be at the National Team and now you smoke.🤨 pic.twitter.com/LxF8dcjUEz June 13, 2026

Ο προπονητής της Τουρκίας πάντως, Βιντσέντζο Μοντέλα, δεν έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό, κάτι που δείχνει πως το βίντεο αυτό θα μπορούσε να είναι και προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.