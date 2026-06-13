Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αναφέρθηκε στο ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ, μετά την εμφατική νίκη της ομάδας του απέναντι στην Παραγουάη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο μάλιστα συνδιοργανώνουν μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά, επικρατώντας με το επιβλητικό 4-1 της Παραγουάης.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του εναρκτήριου αγώνα της «USMNT», ο προπονητής του ομοσπονδιακού συγκροτήματος, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο επαινέσε τους παίκτες του, αλλά και το τεχνικό του επιτελείο για αυτή την εξαιρετική εμφάνιση, τονίζοντας το πόσο σημαντικό ήταν να ξεκινήσει με μία εμφατική νίκη η ομάδα του.

«Είμαι τόσο, τόσο περήφανος. Οι παίκτες και το προσωπικό αξίζουν μεγάλη αναγνώριση για αυτήν την απόδοση. Το πιο σημαντικό είναι η απόδοση και το συναίσθημα. Ξέρουμε ότι είναι μόνο η αρχή και δεν είναι τίποτα. Είναι μόνο ένα παιχνίδι. Τώρα πρέπει να είμαστε έξυπνοι για να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

«Αλλά είμαστε τόσο χαρούμενοι επειδή το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα τόσο δύσκολο, η φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η προσδοκία, αλλά διαχειριστήκαμε και την προσδοκία και την πίεση. Τα πρώτα 45 λεπτά ήταν καταπληκτικά, δύσκολο να βρεις μια ομάδα να παίξει έτσι. Τόσο χαρούμενοι και τόσο περήφανοι».

Ο Αργεντίνος προπονητής αναφέρθηκε ακόμη και στην απίστευτη στήριξη και την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί των ΗΠΑ που παρευρέθηκαν στο στάδιο, υπογραμμίζοντας πως το ποδόσφαιρο στην Αμερική είναι «τεράστιο».

«Φανταστικό. Αυτό περιμέναμε. Όταν μιλάς για την Αμερική, αυτό το πάθος, αυτό το συναίσθημα. Τώρα συνειδητοποιούν ότι το ποδόσφαιρο στην Αμερική είναι τεράστιο, είναι μεγάλο».