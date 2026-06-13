Ένα σοκαριστικό θέαμα αντίκρισε η αστυνομία του Μεξικού καθώς βρέθηκε πτώμα ανθρώπου σε αυτοκίνητο κοντά στο προπονητικό κέντρο του Ιράν.

Τα μέτρα ασφαλείας για την Εθνική ομάδα του Ιράν του Ταρέμι είναι... δρακόντεια λόγω της κατάστασης που επικρατεί ανάμεσα στη χώρα και την Αμερική, ωστόσο ένα γεγονός έκανε ακόμα μεγαλύτερες τις ανησυχίες της αστυνομίας του Μεξικού.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας, οι Αρχές εντόπισαν ένα αμάξι παρκαρισμένο σε πάρκινγκ κοντά στο προπονητικό κέντρο όπου προετοιμάζεται το Ιράν του Ταρέμι και στο πορτμπαγκάζ βρήκαν ένα πτώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση, με το θέαμα να είναι σοκαριστικό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Μεξικανοί, το όχημα ήταν εκεί παρκαρισμένο για τρεις μέρες και ουδείς γνωρίζει αν αυτό είναι κάποιο... μήνυμα προς την ομάδα του Ιράν ή είναι απλώς σύμπτωση, με την ταυτοποίηση του θύματος να είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της κατάστασης του πτώματος.

Όπως και να έχει, τα μέτρα έγιναν ακόμα πιο... σφικτά γύρω από την ομάδα του Μεχντί Ταρέμι.