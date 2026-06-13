Μουντιάλ 2026: Καλεσμένος στο Βραζιλία - Μαρόκο ο Μάτος

Ο Λέο Μάτος αποχώρησε από τη Θεσσαλονική για τη Νέα Υόρκη, καθώς τον προσκάλεσε η Βραζιλία για να δει από κοντά την αναμέτρηση της χώρας απέναντι στο Μαρόκο.

Ο νεός αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Λέο Μάτος, έφυγε χθες (12/06) από τη Θεσσαλονική με προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου είναι προσκεκλημένος της Ομοσπονδίας της Βραζιλίας για να παρακολουθήσει από κοντά τον εναρκτήριο αγώνα της χώρας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, κόντρα στο Μαρόκο.

Ο πρώην άσος του δικεφάλου του βορρά, περά από τον αγώνα, ο οποίος διεξάγεται στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιού Τζέρσι και είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στη 01:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, έχει προγραμματισμένες και κάποιες άλλες συναντήσεις στις ΗΠΑ και αναμένεται να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα στα μέσα της επόμενης εβδομάδας για να συνεχίσει το έργο της αναδιάρθωσης του αθλητικού τμήματος του ΠΑΟΚ, που έχει ξεκινήσει μαζί με τον νέο τεχνικό διεθυντή του συλλόγου, Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Για την ιστορία, ο Μάτος μπορεί να μην έχει καταγράψει κάποια επίσημη συμμετοχή με την ανδρική ομάδα της Βραζιλίας, όμως ήταν μέλος της χρυσής γενιάς που κατέκτησε το 2003 το Παγκόσμιο Κύπελλο στην κατηγορία κ17.