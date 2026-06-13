Ο Κρις Ρίτσαρντς των ΗΠΑ έσπασε ένα... στοιχειωμένο ρεκόρ του Μουντιάλ που κρατούσε από το 368 με αδιανόητο ποσοστό ευστοχίας στις πάσες.

Ο θρίαμβος των ΗΠΑ κόντρα στην Παραγουάη (4-1) άφησε πολλές υποσχέσεις ενόψει της συνέχειας στο Μουντιάλ και ήταν η πιο πειστική εμφάνιση από τις τρεις διοργανώτριες του θεσμού. Ένα παιχνίδι όπου γεννήθηκαν... αστέρια όπως ο Φολαρίν Μπαλογκάν.

Ωστόσο ένας παίκτης που έκλεψε τα βλέμματα με τις επιδόσεις του, ήταν ο Κρις Ρίτσαρντς. Ο στόπερ των ΗΠΑ δεν ήταν μόνο εξαιρετικός στο αμυντικό σκέλος αλλά καθήλωσε με τον τρόπο που μετέφερε την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση.

Ωστόσο δεν ήταν απλά ένας κεντρικός αμυντικός που έδινε την μπάλα μπροστά. Το έκανε με ανατριχιαστική ευστοχία, σε βαθμό να σπάσει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ της διοργάνωσης που κρατούσε από το 1966. Ο 26χρονος αμυντικός έκανε συνολικά 83 πάσες κατά τη διάρκεια του αγώνα και δεν έκανε ούτε μία λάθος (!).

Ναι ακριβώς, όπως το διαβάσατε. Είχε 100% επιτυχία στις πάσες του, κάτι που δεν είχε καταφέρει σε τέτοιο βαθμό κανένας «θρύλος» της μεσαίας γραμμής ή ποδοσφαιριστής γενικότερα.

Να θυμίσουμε ότι ο Ρίτσαρντς αγωνίζεται με τη φανέλα της Κρίσταλ Πάλας και ήταν βασικό μέλος στην κατάκτηση του Conference League ενώ το 2022 είχε κοστίσει 12 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει ο αγγλικός σύλλογος από την Μπάγερν Μονάχου.