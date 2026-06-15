Η Εθνική Ελλάδος δεν βρίσκεται στο Μουντιάλ όμως υπάρχει ελληνική συμμετοχή και βρίσκεται στο πρόσωπο του Κώστα Μπαρμπαρούση της Νέας Ζηλανδίας, ο οποίος μοιράστηκε στο Gazzetta τις πρώτες εντυπώσεις του από τη διοργάνωση.

Είναι ένα όνομα που ακόμα θυμούνται οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης έπαιξε για μόλις μία σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά ουκ ολίγοι άνθρωποι τον θυμούνται ακόμα μόλις τον αναφέρουν. Αν κάποιος απορεί για το που βρίσκεται, η απάντηση θα δοθεί τα ξημερώματα της 16ης Ιουνίου.

Ο 36χρονος, πλέον, φορ είναι ανάμεσα στην ομάδα της Νέας Ζηλανδίας που ταξίδεψε στις ΗΠΑ για τα τελικά του Μουντιάλ του 2026. Μετά από πέντε προσπάθειες, η χώρα της Ωκεανίας κατάφερε να κλείσει μία θέση ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες του κόσμου και κληρώθηκε σε όμιλο με Ιράν, Αίγυπτο και Βέλγιο.

Βέβαια, ο έμπειρος επιθετικός δεν εκπροσωπεί απλώς τη χώρα του αλλά και την καταγωγή του καθώς αποτελεί τον μοναδικό ποδοσφαιριστή του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ελληνικές ρίζες (μαζί με τον Δώνη που είναι στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας) με αποτέλεσμα να κουβαλά μαζί και την ελληνική κοινότητα της Νέας Ζηλανδίας αλλά και όλους τους Έλληνες.

Ο ίδιος, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρας της χώρας του στο Μουντιάλ κόντρα στο Ιράν του Ταρέμι, μίλησε στο Gazzetta και εξέφρασε τα συναίσθηματά του για αυτή τη συμμετοχή ενώ αναφέρθηκε και στο ελληνικό κομμάτι του εαυτού του.

Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις στις ΗΠΑ;

«Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι εξαιρετικές. Είμαστε εδώ τρεις εβδομάδες τώρα γιατί η σεζόν τελείωσε νωρίς σε εμάς, οπότε πήγαμε στη Φλώριντα. Είναι μεγάλη η αλλαγή γιατί έχει αρκετή ζέστη ενώ στην Αυστραλία είναι χειμώνας αλλά ήρθαμε αρκετά νωρίς και συνηθίσαμε το κλίμα. Είμαστε στο Σαν Ντιέγκο τώρα και είναι πιο δροσερός ο καιρός. Το καμπ είναι ωραίο και θεωρώ ότι θα κυλήσει πολύ καλά η διοργάνωση».

Τι σημαίνει για τη Νέα Ζηλανδία αυτή η πρόκριση;

«Είναι κάτι πολύ μεγάλο για εμάς. Αυτό ήταν η πέμπτη μου προσπάθεια για να έρθω στο Μουντιάλ, ήμουν στο Μουντιάλ του 2010 και μετά πέντε προσπάθειες για να το καταφέρουμε. Είναι ξεχωριστό, νιώθω πραγματικά περήφανος και νιώθω ευλογημένος που εκπροσωπώ την ελληνική κοινότητα και με στηρίζουν και είναι περήφανοι για εμένα. Εύχομαι να εκπροσωπήσω επάξια και τους Έλληνες εκεί στην Ελλάδα»

Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις όταν προκριθήκατε στο Μουντιάλ;

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν ενθουσιασμός και η δικαίωση που μετά από πέντε φορές που παλεύαμε για να πάμε στα τελικά της διοργάνωσης. Είχα πολλά μηνύματα και κλήσεις την οικογένεια και τους φίλους μου αλλά ήταν ιδιαίτερη η στιγμή που ο προπονητής ανακοίνωνε την αποστολή για το Μουντιάλ. Πριν χτυπήσει το τηλέφωνο είχα τρομερό άγχος γιατί πάντα λες αν θα με καλέσει ή όχι. Όταν μου είπε ότι θα είμαι μέσα, χάρηκα ακόμα περισσότερο και ένιωσα υπερήφανος για τον εαυτό μου».

Ποια χώρα ή παίκτη ανυπομονείς να αντιμετωπίσεις στη διοργάνωση;

«Δεν κοιτάω πιο μακριά από το πρώτο παιχνίδι γιατί είναι σημαντικό για εμάς και πρέπει να δώσουμε τα πάντα για τη νίκη. Αλλά όταν κοιτάω πιο μετά, βλέπω ότι έχουμε την Αίγυπτο όπου παίζει ο Σαλάχ και θα είναι συγκλονιστικό να δω τέτοιους ποδοσφαιριστές από τόσο κοντά. Είναι παγκόσμιας κλάσης και είμαι πολύ χαρούμενος που θα παίξουμε ωραία παιχνίδια στη φάση των ομίλων. Είμαι ενθουσιασμένος αλλά είμαι συγκεντρωμένος για να πάρουμε αποτελέσματα και να κάνουμε τη δουλειά μας».

Με ποιον μίλησες πρώτα όταν πέρασες στο Μουντιάλ;

«Θεωρώ ότι η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, οι γονείς μου και τα αδέρφια μου και μετά οι φίλοι μου θα είναι πολύ περήφανοι που θα είμαι στο Μουντιάλ και θα με δουν εκεί. Και η ελληνική κοινότητα αλλά και όλη η χώρα θα είναι υπερήφανοι. Έχω ήδη πολλά μηνύματα από παντού, ακόμα και από την Ελλάδα για εμένα. Από το χωριό των γονιών μου και θα τους εκπροσωπήσω. Θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ για όλους».

Η Ελλάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ. Πιστεύεις το άξιζε και ποια η γνώμη σου για το φρέσκο... αίμα που διαθέτει;

«Εύχομαι να ήταν η Ελλάδα στα τελικά του Μουντιάλ φυσικά. Είχα δει κάποια παιχνίδια στα προκριματικά και έχω να πω ότι έχουν ένα πολύ καλό ρόστερ με νέους παίκτες που έρχονται και μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα στα τελικά την επόμενη φορά. Το εύχομαι πραγματικά. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις της ζωής μου και από τους γονείς μου όταν η Ελλάδα πήρε το EURO το 2004. Πολλά από τα είδωλα μου έπαιζαν σε εκείνη την ομάδα. Ήταν υπέροχο όταν έπαιξα για τον Παναθηναϊκό και ήταν μεγάλη μου τιμή. Πήρα τον αριθμό 21 γιατί το είχε και ο Καραγκούνης που ήταν ο ήρωας μου»