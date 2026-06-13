Μουντιάλ 2026: Οπαδός του Μεξικού σηκώθηκε από το αναπηρικό του αμαξίδιο για να πανηγυρίσει γκολ (vid)

Viral έγινε ένας οπαδός του Μεξικού που ενώ καθόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, σηκώθηκε για να πανηγυρίσει το γκολ της ομάδας του στον αγώνα κόντρα στη Νότια Αφρική.

Το Μεξικό έκανε την περασμένη Πέμπτη (11/06)... ποδαρικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς αναμετρήθηκε με τη Νότια Αφρίκη στο πλάισιο του εναρκτήριου αγώνα του τουρνουά, επικρατώντας μάλιστα με 2-0, χάρη στα γκολ των Κινιόνες και Χιμένεθ.

Το highlight της συγκεκριμένης αναμέτρησης όμως, δεν ήταν ένα από τα τέρματα που σημειώθηκαν ή οι τρεις κόκκινες κάρτες που έδειξε ο διαιτητής, αλλά ένα «θαυματουργό» γεγονός το οποίο έλαβε χώρα στις κερκίδες του γηπέδου, όταν ένας οπαδός που βρισκόταν στον χώρο για άτομα με αναπηρία σηκώθηκε από το αναπηρικό του αμαξίδιο για να πανηγυρίσει το γκολ της μεξικανικής ομάδας.

Το περιστατικό αυτό καταγράφηκε σε βίντεο από έναν άλλο οπαδό, που έδειχνε τον νεαρό άνδρα στην ειδική κερκίδα των ατόμων με αναπηρία, με το επίμαχο βίντεο να γίνεται viral μέσα σε μόλις λίγα λεπτά.

Στο βίντεο ακουγόνται επίσης ειρωνικά σχόλια από τους υπόλοιπους οπαδούς που κάθονταν στην εξέδρα όπως: «Θαύμα, τώρα περπατάει, το γκολ ήταν τόσο καλό που τον έκανε να σηκωθεί από το αμαξίδιο!».

🇲🇽🏆🔥⚽️ MUNDIAL 2026: “¡Milagro, ya camina!”.



Las imágenes muestran a un aficionado ubicado en una zona reservada para personas con discapacidad ponerse de pie para tomarse una foto y celebrar durante el partido de México en la inauguración del Mundial.



Desde las gradas se… pic.twitter.com/Kq9Neygwhh — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2026

Το περιστατικό αυτό, όπως ήταν λογικό, προκάλεσε μία πλειάδα αντιδράσεων, με αρκετούς σχολιαστές να αμφισβήτησαν το κατά πόσον ο θεατής είχε χρησιμοποιήσει κατάλληλα έναν χώρο που προοριζόταν για άτομα με προβλήματα κινητικότητας.

Ορισμένοι χρήστες κατηγόρησαν επίσης τον άνδρα ότι προσποιήθηκε ότι είχε αναπηρία για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια καλύτερη θέση μέσα στο στάδιο, ενώ πολλοί χρησιμοποίησαν το επεισόδιο για να καταγγείλουν την έλλειψη ελέγχων σε τέτοιου είδους αθλητικά δρώμενα.