Πώς μία αεροπορική εταιρία έγινε η βασική αιτία για να φτάσει ο Φολαρίν Μπαλογκάν να πανηγυρίζει τα πρώτα του γκολ με το εθνόσημο των ΗΠΑ στην πρεμιέρα του Μουντιάλ.

Οι ΗΠΑ έκαναν ποδαρικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο διασύροντας με 4-1 την Παραγουάη και σκορπώντας τον ενθουσιασμό στους περίπου 70.000 οπαδούς που ήταν στις εξέδρες, οι οποίοι απόλαυσαν μεταξύ άλλον και το Φολαρίν Μπαλογκάν να κάνει ότι... θέλει την αντίπαλη άμυνα.

Ο 24χρονος φορ της Μονακό σπάει... κοντέρ στην Ευρώπη έχοντας εξαιρετικές παρουσίες με τις μικρές ομάδες της Άρσεναλ και έναν φανταστικό στη Ρεμς (22 γκολ σε 39 ματς), κάνοντας τους Μοντεσκάνους να «σκάσουν» 30 εκατ. ευρώ στους «κανονιέρηδες» για να τον αποκτήσουν.

Μετά από μία εντυπωσιακή σεζόν στη Γαλλία με 19 τέρματα και 5 ασίστ σε 43 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ο Αμερικανός επιθετικός έδωσε το... παρών στο πρώτο του Μουντιάλ (στο προηγούμενο ήταν ακόμα στην Κ23 της Άρσεναλ) και με το «καλημέρα» άφησε τεράστιες υποσχέσεις.

Με δύο γκολ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της χώρας του, με τον ίδιο να δίνει μία viral απάντηση μετά το ματς, λέγοντας ότι «απλά θα χαλαρώσω και θα δω λίγο Netflix». Ωστόσο, το Gazzetta ξέθαψε μία απίθανη ιστορία για τον 24χρονο σκόρερ καθώς ένα... ατύχημα του χάρισε την επιλογή να φορέσει τα χρώματα των ΗΠΑ.

Πάμε πίσω στο 2001. Οι γονείς του Φολαρίν ήταν από τη Νιγηρία και είχαν μετακομίσει μόνιμα στο Λονδίνο της Αγγλίας, έχοντας αμφότεροι βρει μία σταθερή δουλειά και έχοντας βάλει τις βάσεις για να χτίσουν τη δική τους οικογένεια.

Η μητέρα του ήταν έγκυος σε εκείνον όταν αποφάσισε να επισκεφτεί μία συγγενή της στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ, με την ίδια να μπαίνει στον έβδομο μήνα κύησης. Το πλάνο της ήταν να πάει και μετά να επιστρέψει στο Λονδίνο για να φέρει στη ζωή τον μικρό Φολαρίν, όμως η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια.

Όταν ήρθε η στιγμή να πάρει την πτήση της επιστροφής, η αεροπορική εταιρία με την οποία ήταν να πετάξει της απαγόρευσε να επιβιβαστεί. Ο λόγος ήταν η προχωρημένη εγκυμοσύνη της, κάτι για το οποίο ήθελε ιατρική άδεια για να συμβεί. Πράγματι, δεν γινόταν να επιστρέψει στην Αγγλία, με αποτέλεσμα να... εγκλωβιστεί στις ΗΠΑ και εν τέλει μερικές εβδομάδες μετά να φέρει στη ζωή τον γιο της.

Βέβαια η παραμονή του μικρού Φολαρίν στις ΗΠΑ διήρκησε λίγες εβδομάδες καθώς μόλις το μωρό ήταν έτοιμο για να μπει σε αεροπλάνο, η οικογένεια επέστρεψε στο Λονδίνο όπου ήταν και το σπίτι της. Ωστόσο αυτή η... καραμπόλα ήταν αρκετή για τον Μπαλογκάν ώστε να έχει τρεις επιλογές να διαλέξει για το εθνόσημο που θα εκπροσωπήσει ως ποδοσφαιριστής.

Παρότι αρχικά ήταν να επιλέξει την Αγγλία, η πολυπρόσωπη επιθετική γραμμή, τον έκανε να διαλέξει τις ΗΠΑ, το μέρος όπου γεννήθηκε και μάλιστα τόσο... τυχαία. Το αποτέλεσμα;

Το απάντησε ο Πούλισικ μετά το παιχνίδι με την Παραγουάη. «Είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε». Το ίδιο λένε εκατομμύρια Αμερικάνοι, ειδικά μετά την πρεμιέρα του Μουντιάλ.