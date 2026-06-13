Ο Ντιέγκο Γκόμες της Παραγουάης συγκινήθηκε μιλώντας για την πατρίδα του και ο προπονητής του προχώρησε σε μια ξεχωριστή χειρονομία, σε μια άκρως δυνατή στιγμή.

Από τις στιγμές που θέλουμε να βλέπουμε στον αθλητισμό! Ο Ντιέγκο Γκόμες της Παραγουάης... έσπασε καθώς μιλούσε για την πατρίδα του, πριν το ντεμπούτο του στο Μουντιάλ 2026 και ο προπονητής του, Γκουστάβο Αλφάρο, έσπευσε να τον «κανακέψει» προχωρώντας σε μια κίνηση πατρικής φιγούρας.

Μπορεί η χώρα της Νότιας Αμερικής να ξεκίνησε με το... αριστερό το Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού ηττήθηκε με κάτω τα...χέρια από τις ΗΠΑ (4-1) στο Los Angeles Stadium, όμως ο 23χρονος αθλητής της Μπράιτον πρόσφερε μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της διοργάνωσης και ας είμαστε μόλις στη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής της.

Σε δηλώσεις του πριν το ματς απέναντι στην οικοδέσποινα Αστερόεσσα, ο χαφ των Παραγουανών αναφέρθηκε στην πατρίδα του και στο όνειρο της συμμετοχής στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος. Όντας κατακλυσμένος από συναισθήματα, λύγισε.

Ο 63χρονος ομοσπονδιακός προπονητής, Γκουστάβο Αλφάρο, σε μια πανέμορφη στιγμή, άπλωσε το χέρι του και τον χάιδεψε παρατεταμένα, θυμίζοντας σε όλους πως στον αθλητισμό και ειδικά στον «βασιλιά των σπορ» υπάρχουν πράγματα που είναι πιο σημαντικά από μια νίκη ή μια ήττα.

Ο Ντιέγκο Γκόμες αγωνίστηκε στην άσχημη πρεμιέρα των Νοτιοαμερικανών και έγινε αλλαγή στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης. Υπενθυμίζουμε πως οι άλλες δύο ομάδες του τετάρτου ομίλου είναι η Τουρκία και η Αυστραλία.

Ο Γκόμες τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα της Μπράιτον μέτρησε 37 συμμετοχές, 10 γκολ και μια ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις στο Νησί.