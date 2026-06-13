Μουντιάλ 2026: Περπάτησε από το Λος Άντζελες στη Βοστώνη για την πρεμιέρα της Σκωτίας (vid)
Αυτό σημαίνει αγάπη για την πατρίδα! Σκωτσέζος οπαδός περπάτησε από το Λος Άντζελες στη Βοστώνη για να παρακολουθήσει την πρώτη σέντρα της Σκωτίας του στο Μουντιάλ 2026!
Το όνομά του Κρεγκ Φέρκιουσον. Ξεκίνησε το ταξίδι του τον Φεβρουάριο και έφτασε στη Βοστώνη στις 13 Ιουνίου. Όλα αυτά για να δει την πρεμιέρα της Σκωτίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Προφανώς η υποδοχή των συμπατριωτών του ήταν ηρωική και η δύναμη της εικόνας μιλά από μόνη της.
Οι Σκωτσέζοι αντιμετωπίζουν την Αϊτή (14/06, 04:00) και βρίσκονται στον τρίτο όμιλο μαζί με Βραζιλία και Μαρόκο.
Scottish fan Craig Ferguson began his journey in February and receives a warm welcome ahead of Scotland's first match after 3,500 miles 🏴— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 12, 2026
(Via @1scottishbanter) pic.twitter.com/naeY8i5cdb
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