Καναδάς - Βοσνία: Το γκολ του Λάριν για το 1-1
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Ο Λάριν έκανε το 1-1 για τον Καναδά ενάντια στη Βοσνία λίγο αφότου μπήκε στο ματς.
Ο Λάριν έδωσε τη λύση στον Καναδά! Δύο λεπτά αφότου πέρασε στο ματς, ο επιθετικός της Σαουθάμπτον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Βοσνίας με σουτ που κόντραρε μετά από πάσα του Ντέιβιντ και έφερε την ομάδα του μία ανάσα από τον πρώτο της βαθμό σε Μουντιάλ στο 78ο λεπτό του αγώνα.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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